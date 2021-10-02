Зеленский заявил, что хочет быть президентом, когда "Слуга народа" выполнит все обещания

Глава государства выступил перед членами политсилы в Трускавце и заверил, что у партии "есть большой путь".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами из парламентской фракции "Слуга народа" на ее выездном заседании в Трускавце, заявил о том, что в лично его программе и программе его политической силы не существует пунктов, выполнить которые не представляется возможным. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

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"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", — заявил глава государства.

Помимо этого, президент пригласил нардепов в "клуб, от которого зависит жизнь каждого украинца".

Владимир Зеленский отметил, что его политическая сила еще достаточно молода, а потому у ее представителей не так много опыта, как хотелось бы. При этом он считает, что у нее "есть большой путь, и этот путь можно пройти".

"Мы должны работать как одна команда", — заявил глава государства.

Президент во время своей речи заявил, что "Слуга народа" может менять страну, и заявил, что Украина на сегодняшний день является лидером в Европе по цифровизации.

Он также отметил, что мы "первые в Европе по количеству качественных километров дорог".

Напомним, что в с 1 по 2 октября Трускавце проходит выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа". 2 октября туда прибыл президент Владимир Зеленский. По приезде гарант отказался общаться с журналистами, которые ждали его у входа в отель Rixos Prykarpattya. Вскоре после приезда он дал оценку своей деятельности на посту президента и деятельности своей политической силы.

Писали также, что "слуги народа" устроили вечеринку в Трускавце перед совещанием. Нардепы угощались алкогольными напитками, включая вино, а развлекались, играя в настольный теннис, бильярд и видеоигры.