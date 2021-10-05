Зеленский ввел санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

В санкционный список попали силовики, члены так называемых "избирательных комиссий", а также депутаты из "Единой России", "ЛДПР" и других партий.

Во вторник, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении 95 лиц и четырех компаний, связанных с незаконным проведением выборов в Госдуму РФ в оккупированном Россией Крыму, а также на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

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Согласно документу, в санкционный список попали четыре компании:

Zasshid PTE. LTD (Сингапур);

завод судовой светотехники Маяк (Крым);

Амурский судостроительный завод (РФ);

Казанский государственный казенный пороховой завод (РФ).

Помимо этого, согласно документу, ужесточаются санкции против российского акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка" и АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" — теперь в отношении их применен весь спектр экономических ограничений.

Также указом санкции применены к 95 лицам, в числе которых кандидаты на выборах в Госдуму от оккупированного Крыма из партий "КПРФ", "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "ЛДПР" и других, силовики, члены "избирательных комиссий", работавших в Крыму и на неподконтрольной территории Донбасса. В санкционном списке указан и один гражданин Кореи, проживающий в Киевской области. Однако в отношении его ограничения будут действовать в течение следующих 10 лет, в то время как санкции, примененные к остальным лицам, введены бессрочно.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций, ограничений и прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишение государственных наград Украины и другие ограничения.

Согласно информации, размещенной на сайте главы государства, решение о применении санкций СНБО принял сегодня, 5 октября.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 20 сентября. Уже 22 сентября Верховная Рада приняла постановление о непризнании этих выборов и нового состава российского парламента.

Выборы на оккупированной территории Украины осудили такие государства, как США и Великобритания, а также Евросоюз.