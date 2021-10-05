Зеленський увів санкції РНБО за російські вибори в Криму й ОРДЛО

У список санкцій потрапили силовики, члени так званих "виборчих комісій", а також депутати з "Єдиної Росії", "ЛДПР" та інших партій.

У вівторок, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо 95 осіб і чотирьох компаній, пов'язаних із незаконним проведенням виборів до Держдуми РФ в окупованому Росією Криму, а також на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Про це свідчить відповідний указ глави держави.

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Згідно з документом, до списку санкцій список потрапили чотири компанії:

Zasshid PTE. LTD (Сінгапур);

завод суднової світлотехніки "Маяк" (Крим);

Амурський суднобудівний завод (РФ);

Казанський державний казенний пороховий завод (РФ).

Крім цього, згідно з документом, посилюються санкції проти російського акціонерного товариства "Центр судноремонту "Зірочка" й АТ "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" — тепер щодо них застосований увесь спектр економічних обмежень.

Також указом санкції застосовані щодо 95 осіб, у числі яких кандидати на виборах у Держдуму від окупованого Криму з партій "КПРФ", "Єдина Росія", "Нові люди", "Справедлива Росія — Патріоти — За правду", "ЛДПР" та інших, силовики, члени "виборчих комісій", які працювали в Криму та на непідконтрольній території Донбасу. У списку санкцій вказаний і один громадянин Кореї, який проживає в Київській області. Однак щодо нього обмеження діятимуть протягом наступних 10 років, тоді як санкції, застосовані до решти осіб, уведені безстроково.

Санкції передбачають блокування активів на території України, обмеження торгових операцій, обмежень і припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборона участі в приватизації, оренді державного майна, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, позбавлення державних нагород України й інші обмеження.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті глави держави, рішення про застосування санкцій РНБО ухвалила сьогодні, 5 жовтня.

Нагадаємо, вибори в Держдуму РФ відбувалися з 17 по 20 вересня. Уже 22 вересня Верховна Рада прийняла постанову про невизнання цих виборів і нового складу російського парламенту.

Вибори на окупованій території України засудили такі держави як США та Великобританія, а також Євросоюз.