"Власть народа" стала "властью монобольшинства": Разумков выступил в Раде (видео)

Уже экс-спикер Верховной Рады считает, что за два года работы партии "Слуга народа" многое поменялось не в лучшую сторону.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил перед своей отставкой перед депутатами. Ход заседания парламента в прямом эфире транслирует телеканал "Рада".

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Он начал со слов, что мы ("Слуги народа") шли в 2019 году в парламент, чтоб сделать страну лучше. И люди голосовали именно за это. "Нам поверили даже те, кто не голосовал за нас", – сказал Разумков.

Он назвал эту веру слепой, так как она основывалась только на том, что "мы – новые люди, другие".

"К сожалению, сейчас я вижу в Раде другие глаза", – отметил экс-спикер.

Разумков сказал, что все минувшие два года он пытался "сделать так, чтобы хотя бы часть наших обещаний стала реальностью".

"Не красивыми словами и лозунгами, за которыми часто скрывается неправда и незаконные дела, а реальностью", – пояснил он.

Разумков назвал принципы, с которыми "Слуги" шли в парламент, и на что их сейчас заменили:

власть народа сменила власть монобольшинства;

верховенство права и законность – политическая целесообразность;

право на собственное мнение и позицию – кто не с нами, тот против нас;

закон один для всех – друзьям все, врагам закон;

"офшоры для власти – это позор" сменило мнение "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть".

Разумков считает, что парламент должен оставаться предохранителем и точкой равновесия и баланса. "Это зависит от каждого из вас, тут не будет коллективной ответственности", – сказал он нардепам.

Парламент должен оставаться субъектным институтом, иначе это – шаг к потере демократии и узурпации власти, резюмировал экс-спикер.

Фокус сообщил, что отставку Разумкова поддержали 284 нардепа, из которых 215 — члены фракции "Слуга народа", 20 — "Батькивщины", 6 — "Голоса", 19 — представители группы "За майбутнє", 18 — "Довіри". Еще 6 голосов дали внефракционные.