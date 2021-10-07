"Влада народу" стала "владою монобільшості": Разумков виступив у Раді (відео)
Уже ексспікер Верховної Ради вважає, що за два роки роботи партії "Слуга народу" багато що змінилося не в кращий бік.
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив перед своєю відставкою перед депутатами. Хід засідання парламенту в прямому ефірі транслює телеканал "Рада".
Він почав зі слів, що ми ("Слуги народу") ішли у 2019 році в парламент, щоб зробити країну кращою. І люди голосували саме за це. "Нам повірили навіть ті, хто не голосував за нас", — сказав Разумков.
Він назвав цю віру сліпою, оскільки вона ґрунтувалася тільки на тому, що "ми — нові люди, інші".
"На жаль, зараз я бачу в Раді інші очі", — зазначив ексспікер.
Разумков сказав, що всі минулі два роки він намагався "зробити так, щоб хоча б частина наших обіцянок стала реальністю".
"Не красивими словами та гаслами, за якими часто ховається неправда й незаконні справи, а реальністю", — пояснив він.
Разумков назвав принципи, з якими "Слуги" йшли в парламент, і на що їх зараз замінили:
- влада народу змінила владу монобільшості;
- верховенство права і законність — політична доцільність;
- право на власну думку та позицію — хто не з нами, той проти нас;
- закон один для всіх — друзям усе, ворогам закон;
- "офшори для влади — це ганьба" змінилося на думку "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є".
Разумков вважає, що парламент повинен залишатися запобіжником і точкою рівноваги та балансу.
"Це залежить від кожного з вас, тут не буде колективної відповідальності", — сказав він нардепам.
Парламент повинен залишатися суб'єктним інститутом, інакше це крок до втрати демократії та узурпації влади, резюмував ексспікер.
Фокус повідомив, що відставку Разумкова підтримали 284 нардепи, з яких 215 — члени фракції "Слуга народу", 20 — "Батьківщини", 6 — "Голосу", 19 — представники групи "За майбутнє", 18 — "Довіри". Ще 6 голосів дали позафракційні.