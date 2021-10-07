"Влада народу" стала "владою монобільшості": Разумков виступив у Раді (відео)

Уже ексспікер Верховної Ради вважає, що за два роки роботи партії "Слуга народу" багато що змінилося не в кращий бік.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив перед своєю відставкою перед депутатами. Хід засідання парламенту в прямому ефірі транслює телеканал "Рада".

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Він почав зі слів, що ми ("Слуги народу") ішли у 2019 році в парламент, щоб зробити країну кращою. І люди голосували саме за це. "Нам повірили навіть ті, хто не голосував за нас", — сказав Разумков.

Він назвав цю віру сліпою, оскільки вона ґрунтувалася тільки на тому, що "ми — нові люди, інші".

"На жаль, зараз я бачу в Раді інші очі", — зазначив ексспікер.

Разумков сказав, що всі минулі два роки він намагався "зробити так, щоб хоча б частина наших обіцянок стала реальністю".

"Не красивими словами та гаслами, за якими часто ховається неправда й незаконні справи, а реальністю", — пояснив він.

Разумков назвав принципи, з якими "Слуги" йшли в парламент, і на що їх зараз замінили:

влада народу змінила владу монобільшості;

верховенство права і законність — політична доцільність;

право на власну думку та позицію — хто не з нами, той проти нас;

закон один для всіх — друзям усе, ворогам закон;

"офшори для влади — це ганьба" змінилося на думку "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є".

Разумков вважає, що парламент повинен залишатися запобіжником і точкою рівноваги та балансу.

"Це залежить від кожного з вас, тут не буде колективної відповідальності", — сказав він нардепам.

Парламент повинен залишатися суб'єктним інститутом, інакше це крок до втрати демократії та узурпації влади, резюмував ексспікер.

Фокус повідомив, що відставку Разумкова підтримали 284 нардепи, з яких 215 — члени фракції "Слуга народу", 20 — "Батьківщини", 6 — "Голосу", 19 — представники групи "За майбутнє", 18 — "Довіри". Ще 6 голосів дали позафракційні.