Разумков сказал, что претендует на должность президента (видео)

Экс-глава Рады отметил, что с должности парламента еще никто не становился президентом, однако, по его словам, "сегодня этот предохранитель убрали".

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого в четверг, 7 октября, сняли с должности председателя Верховной Рады, намекнул, что у него есть президентские амбиции. Об этом он сказал отвечая на соответствующий вопрос журналистки во время брифинга.

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"Президентские выборы пока не начались. Раньше все говорили, что с головы Верховной Рады никто не ставал президентом. Сегодня мы этот предохранитель убрали. Это ответ, который я дал. А дальше посмотрим", — заявил Дмитрий Разумков.

Отметим, за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады проголосовали 284 нардепа. Из них 215 голосов дали "Слуги народа", 20 — представители "Батькивщины", 19 — "За майбутнє", 18 — "Довіри", 6 — "Голоса", 6 — внефракционные. Снятие Разумкова с должности председателя парламента не поддержал ни один нардеп от фракций ЕС и ОПЗЖ.

Напомним, в отдельном материале Фокус разбирался как Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский поссорились.