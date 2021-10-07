Разумков сказав, що претендує на посаду президента (відео)

Ексголова Ради зазначив, що з посади парламенту ще ніхто не ставав президентом, однак, за його словами, "сьогодні цей запобіжник прибрали".

Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого в четвер, 7 жовтня, зняли з посади голови Верховної Ради, натякнув, що в нього є президентські амбіції. Про це він сказав, відповідаючи на відповідне запитання журналістки під час брифінгу.

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"Президентські вибори поки не почалися. Раніше всі говорили, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Сьогодні ми цей запобіжник прибрали. Це відповідь, яку я дав. А далі подивимося", — заявив Дмитро Разумков.

Зазначимо, за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради проголосували 284 нардепи. З них 215 голосів дали "Слуги народу", 20 — представники "Батьківщини", 19 — "За майбутнє", 18 — "Довіри", 6 — "Голосу", 6 — позафракційні. Зняття Разумкова з посади голови парламенту не підтримав жоден нардеп від фракцій ЄС та ОПЗЖ.

Нагадаємо, в окремому матеріалі Фокус розбирався, як Дмитро Разумков і президент України Володимир Зеленський посварилися.