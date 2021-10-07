Мэру Одессы Труханову завтра изберут меру пресечения

Силовики намерены требовать, чтобы главу города взяли под стражу с возможностью выхода под залог в размере 120 млн гривен.

В пятницу, 8 октября, следственные судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрят ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании мэру Одессы Геннадию Труханову меры пресечения по делу о нанесении ущерба городу на сумму в 689 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Помимо этого меру пресечения будут избирать исполняющему обязанности заместителя городского головы — управляющего делами исполкома Олегу Брындаку.

Судебные заседания назначены на 8 октября в 09:00.

"Орган предварительного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном причинении вреда территориальной общине города Одессы на общую сумму 689 млн грн", — добавили в ВАКС.

Тем временем "Суспільне" со ссылкой на адвоката экс-главы комиссии по земельным вопросам Василия Шкрябая, который также является подозреваемым по этому делу, сообщило, что НАБУ будет ходатайствовать о взятии Труханова под стражу с залогом в 120 миллионов гривен.

Напомним, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову, ряду чиновников и "одному известному одесситу". По ее словам, все эти люди могут быть причастны к ряду преступлений, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Позже НАБУ сообщило, что подозреваемых в этом деле 16, 10 из которых являются членами преступной группировки, а остальные — соучастниками. Всех их обвиняют в отмывании 689 миллионов гривен.