Меру Одеси Труханову завтра оберуть запобіжний захід

Силовики мають намір вимагати, щоб главу міста взяли під варту з можливістю виходу під заставу в розмірі 120 млн гривень.

У п'ятницю, 8 жовтня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянуть клопотання Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про обрання мера Одеси Геннадію Труханову запобіжного заходу у справі про нанесення збитку місту на суму 689 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба суду.

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Крім цього запобіжний захід обиратимуть виконувачу обов'язків заступника міського голови — керівникові справами виконкому Олегу Бриндаку.

Судові засідання призначені на 8 жовтня о 09:00.

"Орган досудового розслідування загалом підозрює 16 осіб у вірогідному заподіянні шкоди територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 689 млн грн", — додали у ВАКС.

Тим часом "Суспільне" з посиланням на адвоката ексголови комісії із земельних питань Василя Шкрябая, який також є підозрюваним у цій справі, повідомило, що НАБУ клопотатиме про взяття Труханова під варту із заставою в 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 6 жовтня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри меру Одеси Геннадію Труханову, низці чиновників та "одному відомому одеситу". За її словами, всі ці люди можуть бути причетні до низки злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Пізніше НАБУ повідомило, що підозрюваних у цій справі 16, 10 з яких є членами злочинного угруповання, а решта — співучасниками. Усіх їх звинувачують у відмиванні 689 мільйонів гривень.