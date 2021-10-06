Збиток Одесі в 533 млн гривень: мер Геннадій Труханов отримав нову підозру

У кримінальному провадженні, крім мера Одеси, фігурують експрокурор Одеської області та місцевий бізнесмен.

Генпрокурорка України Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще кільком місцевим чиновникам. Про це глава ОГПУ повідомила у своєму Facebook.

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За її словами, п'ять підозр були підписані в межах кримінального провадження, яким займаються детективи НАБУ та прокурори САП.

Ірина Венедиктова повідомила, що підозрюваними стали мер Одеси Геннадій Труханов, низка місцевих чиновників і "один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб ні в якому разі не помилитися ітанічого не пропустити".

Генпрокурорка зазначила, що в кримінальному провадженні, крім Геннадія Труханова, фігурують експрокурор Одеської області та місцевий бізнесмен, однак прізвища вона не уточнила.

"На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитися) були причетні до цілої низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень із метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння", — продовжила Ірина Венедиктова та додала, що дії підозрюваних завдали шкоди Одесі в розмірі понад 533 млн гривень.

Підсумовуючи, Ірина Венедиктова попередила, що кінцева сума завданих збитків може змінюватися до закінчення розслідування та передачі справи в суд.

[ + – ] Ірина Венедиктова підписала підозру Геннадію Труханову

Видання "Слово і Діло", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що НАБУ і САП повідомили про підозру Геннадію Труханову, експрокурору Одеської області Олегу Жученку, бізнесменові Володимиру Галантерніку й іншим. Усього в межах кримінального провадження, як стверджують журналісти, про підозру повідомили 17 особам.

Раніше Фокус розповідав, що Геннадій Труханов проходив підозрюваним у справі заводу Краян. У 2018 році меру Одеси та ще сімом фігурантам розслідування вручили підозри в заволодінні коштами бюджету Одеси при покупці будинків заводу Краян. У ході слідства було встановлено, що Геннадій Труханов із іншими посадовими особами Одеської міськради заволоділи 185 млн гривень із бюджету міста.

Крім цього, Геннадія Труханова підозрювали в незаконному збагаченні, однак НАБУ довелося закрити кримінальне провадження проти мера Одеси після рішення Конституційного суду.

Також Фокус розповідав, що в липні 2019 року суд виніс виправдувальний вирок Геннадію Труханову в справі заводу Краян, а після оголошення рішення Феміди почалася масштабна бійка. Суд визнав звинувачення прокурорів САП недоведеним, а дії обвинувачених, серед яких був Геннадій Труханов, у межах своїх повноважень — законними.

Уже у 2021 році апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок Геннадію Труханову та постановила відновити розгляд справи щодо мера Одеси.