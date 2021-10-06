Ущерб Одессе в 533 млн гривен: мэр Геннадий Труханов получил новое подозрение

В уголовном производстве, кроме мэра Одессы, фигурируют экс-прокурор Одесской области и местный бизнесмен.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще нескольким местным чиновникам. Об этом глава ОГПУ сообщила в своем Facebook.

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По ее словам, пять подозрений были подписаны в рамках уголовного производства, которым занимаются детективы НАБУ и прокуроры САП.

Ирина Венедиктова сообщила, что подозреваемыми стали мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд местных чиновников и "один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить".

Генпрокурор отметила, что в уголовном производстве, помимо Геннадия Труханова, фигурируют экс-прокурор Одесской области и местный бизнесмен, однако фамилии она не уточнила.

"По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния", — продолжила Ирина Венедиктова и добавила, что действия подозреваемых нанесли ущерб Одессе в размере свыше 533 млн гривен.

Подытоживая, Ирина Венедиктова предупредила, что конечная сумма нанесенных убытков может меняться до окончания расследования и передачи дела в суд.

[ + – ] Ирина Венедиктова подписала подозрение Геннадию Труханову

Издание "Слово и дело", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает, что НАБУ и САП сообщили о подозрении Геннадию Труханову, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, бизнесмену Владимиру Галантернику и другим. Всего в рамках уголовного производства, как утверждают журналисты, о подозрении сообщили 17 лицам.

Ранее Фокус рассказывал, что Геннадий Труханов проходил подозреваемым по делу завода Краян. В 2018 году мэру Одессы и еще семерым фигурантам расследования вручили подозрения в завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян. В ходе следствия было установлено, что Геннадий Труханов с другими должностными лицами Одесского горсовета завладели 185 млн гривен из бюджета города.

Помимо этого, Геннадия Труханова подозревали в незаконном обогащении, однако НАБУ пришлось закрыть уголовное производство в отношении мэра Одессы после решения Конституционного суда.

Также Фокус рассказывал, что в июле 2019 года суд вынес оправдательный приговор Геннадию Труханову по делу завода Краян, а после оглашения решения Фемиды началась масштабная драка. Суд признал обвинение прокуроров САП недоказанным, а действия обвиняемых, среди которых был Геннадий Труханов, в рамках своих полномочий – законными.

Уже в 2021 году апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Геннадию Труханову и постановила возобновить рассмотрение дела в отношении мэра Одессы.