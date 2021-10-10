Акция протеста по домом Зеленского закончилась файер-шоу (фото, видео)
Митинг с пиротехникой обошелся без стычек с силовиками. Дом президента Владимира Зеленского охраняли около 500 правоохранителей.
Акция протеста под государственной дачей Владимира Зеленского в Конча-Заспе закончилась огненным шоу. Об этом сообщает Суспільне.
По данным журналистов, оппозиционное мероприятие прошло мирно и без столкновений участников с правоохранителями.
В конце акции протеста участники зажгли пиротехнику и скандировали "Зелю — Геть!", при этом дом Владимира Зеленского охраняли около 500 правоохранителей.
Как сообщается, участники мероприятия зажгли файеры и дымовые шашки после того, как развернули плакат с изображением Зеленского и надписью "Коломойского — под санкции".
Кадры с акции протеста под государственной дачей Владимира Зеленского также опубликовал общественный активист Назар Приходько. Мероприятие, которое завершилось использованием пиротехники, по его словам, прошло без участия титушек.
Как пишет Klymenko Time, ключевой темой во время акции протеста под дачей Владимира Зеленского была спецоперация по "вагнеровцам". Участники митинга также обвиняли главу государства в связях с бизнесменом Игорем Коломойским, придя на мероприятие с тематическими баннерами.
Ранее Фокус рассказывал, что под домом Владимира Зеленского в Конча-Заспе собрались активисты, из-за чего силовикам пришлось оцепить забор. Об этой акции было объявлено еще в пятницу, а в субботу неизвестные лица начали митинг возле дома пятого президента Петра Порошенко под Киевом.
Также Фокус сообщал, что Петр Порошенко прокомментировал попытки штурма его дома в Козине. Пятый президент заявил, что акцию протеста, в ходе которой проходили стычки, под его домом организовали на деньги налогоплательщиков.