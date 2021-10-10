Акція протесту по будинком Зеленського закінчилася фаєр-шоу (фото, відео)

Мітинг з піротехнікою обійшовся без сутичок із силовиками. Будинок президента Володимира Зеленського охороняли близько 500 правоохоронців.

Акція протесту під державною дачею Володимира Зеленського в Конча-Заспі закінчилася вогненним шоу. Про це повідомляє Суспільне.

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За даними журналістів, опозиційний захід пройшов мирно і без сутичок учасників з правоохоронцями.

В кінці акції протесту учасники запалили піротехніку і скандували "Зелю — Геть!", При цьому будинок Володимира Зеленського охороняли близько 500 правоохоронців.

Як повідомляється, учасники заходу запалили фаєри і димові шашки після того, як розгорнули плакат із зображенням Зеленського і написом "Коломойського — під санкції".

[ + – ] Акція протесту під держдачею Зеленського Фото: Суспільне

[ + – ] Акція протесту під держдачею Зеленського Фото: Суспільне

Кадри з акції протесту під державною дачею Володимира Зеленського також опублікував громадський активіст Назар Приходько. Захід, який завершився використанням піротехніки, за його словами, пройшов без участі тітушок.

[ + – ] Вогняне шоу на акції протесту під дачею Зеленського

Як пише Klymenko Time, ключовою темою під час акції протесту під дачею Володимира Зеленського була спецоперація по "вагнерівцям". Учасники мітингу також звинувачували главу держави в зв'язках з бізнесменом Ігорем Коломойським, прийшовши на захід з тематичними банерами.

[ + – ] Акція протесту під держдачею Зеленського в Конча-Заспі [ + – ] Акція протесту під держдачею Зеленського в Конча-Заспі [ + – ] Акція протесту під держдачею Зеленського в Конча-Заспі

Раніше Фокус розповідав, що під будинком Володимира Зеленського в Конча-Заспі зібралися активісти, через що силовикам довелося оточити паркан. Про цю акцію було оголошено ще в п'ятницю, а в суботу невідомі особи почали мітинг біля будинку п'ятого президента Петра Порошенка під Києвом.

Також Фокус повідомляв, що Петро Порошенко прокоментував спроби штурму його будинку в Козині. П'ятий президент заявив, що акцію протесту, в ході якої проходили сутички, під його будинком організували на гроші платників податків.