Під будинком Зеленського зібралися активісти: силовики оточили паркан (фото, відео)

Поки під будинком голови держави не помітили людей з плакатами, гасел також не чутно.

Біля будинку президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі 10 жовтня зібрались активісти, станом на 18:00 туди під'їхали кілька десятків автомобілів. Про це повідомляє УП.

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За порядком на місці чергують правоохоронці — поліція і нацгвардейци. Близько двох сотень людей в формі вишикувалися вздовж паркану.

[ + – ] Під парканом резиденції вишикувалися силовики

Співзасновник громадської організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов раніше повідомив в Facebook, що ввечері активісти зберуться на Теремках і відправляться в Конча-Заспу "передати привіт Зеленському".

"І за вагнерівців, і за використання поліції для крадіжки плакатів, і за знищення корпоративної реформи, і за всі ті приводи, за якими ми щотижня виходимо на демонстрації", — пояснив він.

За словами Трегубова, про цю акцію було оголошено ще в п'ятницю, а в суботу невідомі особи почали мітинг біля будинку екс-президента Петра Порошенка в Козині.

"Є певна підозра, що це симетрична відповідь Єрмака, тому що в його світі анонімних телеграм-каналів ми працюємо на Порошенка, а отже, і мститися треба саме йому. Мені якось трошки незручно, тому що не ми їдемо до Зелі з власної подачі. А якщо так, то п'ятий президент страждає за наші гріхи. Вибачте, Петре Олексійовичу, накладочка. В якості компенсації спробуємо по дорозі закинути вам фруктів ", — додав Трегубов.

Нагадаємо, напередодні в селищі Козин під будинком екс-президента Петра Порошенка пройшла акція протесту. Збори не обійшлося без бійок, проте до будинку політика прибули правоохоронці та стабілізували ситуацію.

Фокус писав про відповіді Порошенка на акцію під його будинком. Екс-гарант заявив, що до нього прийшли "проплачені Офісом президента тітушки".

Невдоволення на адресу Порошенка відновилося після вручення підозри в зраді лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. П'ятий президент разом з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревої може бути причетний до схеми поставок вугілля в Україну з ОРДЛО, що перевірить СБУ.