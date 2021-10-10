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"Проплачені тітушки". Порошенко відреагував на спроби штурмувати його будинок у Козині (відео)

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штурм будинку Порошенка
Фото: Поліція Київської області/Facebook | У Козині неспокійно з вечора суботи

Петро Порошенко поспілкувався зі своїми прихильниками і заявив, що акція проти нього організована на гроші платників податків.

Увечері 9 жовтня в селищі Козин Обухівського району під Києвом під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка зібралися його противники і прихильники, і ці збори кілька разів переростали в зіткнення, які припиняли правоохоронці. Деталі того, що відбувається, на своїй сторінці в соцмережі повідомив екс-глава держави.

Він особисто вийшов до присутніх разом з дружиною, щоб поспілкуватися. Політик підкреслив, що подібними акціями влада нібито намагається відвернути увагу й уникнути відповідальності за свої дії.

"Я хочу підкреслити: ви за це будете відповідати: за бездіяльність правоохоронних органів, а те, Володимире Олександровичу, що ваш Офіс роздає накази на покупку тітушок, ваші бандити... посилають їх сюди, ганьблячи Україну. Ми вас точно не боїмося! А ось ви нас боїтеся!", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко спілкується з учасниками мітингу в Козині, серед яких чимало волонтерів та ветеранів АТО

Акція в Козині розпочалася 9 жовтня увечері. Однією з перших про заворушення під будинком політика повідомила глава фракції "Європейська солідарність" у ВР Ірина Геращенко.

"Тітушки, яких уночі набирали в соцмережах на проплачені "акції", почали прориватися в будинок Петра Порошенка. Непогана картинка напередодні саміту Україна-ЄС. Як там говорив Зеленський, він просуває" агресивну зовнішню політику"? Забув додати про божевільну внутрішню", – написала народний депутат у Facebook.

Ірина Геращенко, акція проти Петра Порошенка,
Ірина Геращенко повідомила про заворушення під будинком Порошенко
Фото: Скриншот

Геращенко додала, що звернулася до радника – уповноваженої з прав дитини Дарині Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією "убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях".

Правоохоронці назвали те, що відбувається в Козині, "мирною акцією двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні".

"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські неодноразово припиняли. Зараз сторони конфлікту до активних дій не вдаються", – повідомила на своїй сторінці в соцмережі поліція Київської області, додавши, що публічний порядок на місці мітингу забезпечували понад 60 співробітників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецназівців.

коментар поліції
У поліції мітинг у Козині назвали "мирною акцією"

Юрій Бірюков, колишній радник Порошенка, пише, що "обурена громадськість" – це кілька десятків підлітків 14-15 років, а за участь в мітингу їм нібито платять по 500-600 грн.

Юрій Бірюков про підлітків
Юрій Бірюков пише, що до будинку Порошенка привезли підлітків 14-15 років
Юрій Бірюков про розцінки мітингу

За тим, що відбувається під будинком екс-президента, стежать і в РФ. Російські ЗМІ пишуть про те, що дім Порошенка штурмували шість разів.

РосЗМІ пишуть про штурм будинку Порошенка
Російські ЗМІ пишуть про шести штурмах будинку Порошенко

За словами ветерана АТО Олексія Петрова, неділя, 10 жовтня, буде не менш складною, ніж субота. У Facebook він написав, що потрібна допомога.

Протести, які розгорілися під будинком Порошенка, пов'язують з оголошенням підозри Медведчуку за статтями в державній зраді і сприяння тероризму, яку депутату оголосили 8 жовтня. За даними слідства, Віктор Медведчук вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України. В рамках цієї справи СБУ перевірить можливу причетність п'ятого президента Петра Порошенка й екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої до справи про незаконні постачання вугілля в Україну з окупованих територій.