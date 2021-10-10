"Проплачені тітушки". Порошенко відреагував на спроби штурмувати його будинок у Козині (відео)

Петро Порошенко поспілкувався зі своїми прихильниками і заявив, що акція проти нього організована на гроші платників податків.

Увечері 9 жовтня в селищі Козин Обухівського району під Києвом під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка зібралися його противники і прихильники, і ці збори кілька разів переростали в зіткнення, які припиняли правоохоронці. Деталі того, що відбувається, на своїй сторінці в соцмережі повідомив екс-глава держави.

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Він особисто вийшов до присутніх разом з дружиною, щоб поспілкуватися. Політик підкреслив, що подібними акціями влада нібито намагається відвернути увагу й уникнути відповідальності за свої дії.

"Я хочу підкреслити: ви за це будете відповідати: за бездіяльність правоохоронних органів, а те, Володимире Олександровичу, що ваш Офіс роздає накази на покупку тітушок, ваші бандити... посилають їх сюди, ганьблячи Україну. Ми вас точно не боїмося! А ось ви нас боїтеся!", – заявив Порошенко.

[ + – ] Петро Порошенко спілкується з учасниками мітингу в Козині, серед яких чимало волонтерів та ветеранів АТО

Акція в Козині розпочалася 9 жовтня увечері. Однією з перших про заворушення під будинком політика повідомила глава фракції "Європейська солідарність" у ВР Ірина Геращенко.

"Тітушки, яких уночі набирали в соцмережах на проплачені "акції", почали прориватися в будинок Петра Порошенка. Непогана картинка напередодні саміту Україна-ЄС. Як там говорив Зеленський, він просуває" агресивну зовнішню політику"? Забув додати про божевільну внутрішню", – написала народний депутат у Facebook.

[ + – ] Ірина Геращенко повідомила про заворушення під будинком Порошенко Фото: Скриншот

Геращенко додала, що звернулася до радника – уповноваженої з прав дитини Дарині Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією "убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях".

Правоохоронці назвали те, що відбувається в Козині, "мирною акцією двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні".

"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські неодноразово припиняли. Зараз сторони конфлікту до активних дій не вдаються", – повідомила на своїй сторінці в соцмережі поліція Київської області, додавши, що публічний порядок на місці мітингу забезпечували понад 60 співробітників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецназівців.

[ + – ] У поліції мітинг у Козині назвали "мирною акцією"

Юрій Бірюков, колишній радник Порошенка, пише, що "обурена громадськість" – це кілька десятків підлітків 14-15 років, а за участь в мітингу їм нібито платять по 500-600 грн.

[ + – ] Юрій Бірюков пише, що до будинку Порошенка привезли підлітків 14-15 років

За тим, що відбувається під будинком екс-президента, стежать і в РФ. Російські ЗМІ пишуть про те, що дім Порошенка штурмували шість разів.

[ + – ] Російські ЗМІ пишуть про шести штурмах будинку Порошенко

За словами ветерана АТО Олексія Петрова, неділя, 10 жовтня, буде не менш складною, ніж субота. У Facebook він написав, що потрібна допомога.

Протести, які розгорілися під будинком Порошенка, пов'язують з оголошенням підозри Медведчуку за статтями в державній зраді і сприяння тероризму, яку депутату оголосили 8 жовтня. За даними слідства, Віктор Медведчук вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України. В рамках цієї справи СБУ перевірить можливу причетність п'ятого президента Петра Порошенка й екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої до справи про незаконні постачання вугілля в Україну з окупованих територій.