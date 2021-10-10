"Проплаченные титушки". Порошенко отреагировал на попытки штурмовать его дом в Козине (видео)

Петр Порошенко пообщался со своими сторонниками и заявил, что акция против него организована на деньги налогоплательщиков.

Вечером 9 октября в поселке Козин Обуховского района под Киевом под домом пятого президента Украины Петра Порошенко собрались его противники и сторонники, и это собрание несколько раз перерастало в столкновения, которые пресекали правоохранители. Детали происходящего на своей странице в соцсети сообщил экс-глава государства.

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Он лично вышел к собравшимся вместе с женой, чтобы пообщаться. Политик подчеркнул, что подобными акциями власть якобы пытается отвлечь внимание и избежать ответственности за свои действия.

"Я хочу подчеркнуть: вы за это будете отвечать: за бездеятельность правоохранительных органов, а то, Владимир Александрович, что ваш Офис раздает приказы на покупку титушек, ваши бандиты… посылают их сюда, пороча Украину. Мы вас точно не боимся! А вот вы нас боитесь!", – заявил Порошенко.

[ + – ] Петр Порошенко общается с участниками митинга в Козине, среди которых немало волонтеров и ветеранов АТО

Акция в Козине началась 9 октября вечером. Одной из первых о беспорядках под домом политика сообщила глава фракции "Европейская солидарность" в ВР Ирина Геращенко.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина-ЕС. Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", – написала народный депутат в Facebook.

[ + – ] Ирина Геращенко сообщила о беспорядках под домом Порошенко Фото: Скриншот

Геращенко добавила, что обратилась к советнику – уполномоченной по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

Правоохранители назвали происходящее в Козине "мирной акцией двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране".

"По состоянию на 22:50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта к активным действиям не прибегают", – сообщила на своей странице в соцсети полиция Киевской области, добавив, что публичный порядок на месте митинга обеспечивали более 60 сотрудников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

[ + – ] В полиции митинг в Козине назвали "мирной акцией"

Юрий Бирюков, бывший советник Порошенко, пишет, что "негодующая общественность" – это несколько десятков подростков 14-15 лет, а за участие в митинге им якобы платят по 500-600 грн.

[ + – ] Юрий Бирюков пишет, что к дому Порошенко привезли подростков 14-15 лет

За происходящим под домом экс-президента следят и в РФ. Российские СМИ пишут о том, что особняк Порошенко штурмовали шесть раз.

[ + – ] Российские СМИ пишут о шести штурмах дома Порошенко

По словам ветерана АТО Алексея Петрова, воскресенье, 10 октября, будет не менее сложным, чем суббота. В Facebook он написал, что нужна помощь.

Протесты, которые разгорелись под домом Порошенко, связывают с объявлением подозрения Медведчуку по статьям в госизмене и содействии терроризму, которое депутату огласили 8 октября. По данным следствия, Виктор Медведчук совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины. В рамках этого дела СБУ проверит возможную причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля в Украину с оккупированных территорий.