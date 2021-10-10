Под домом Зеленского собрались активисты: силовики оцепили забор (фото, видео)

Пока под домом главы государства не заметили людей с плакатами, лозунгов также не слышно.

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 10 октября собрались активисты, по состоянию на 18:00 туда подъехали несколько десятков автомобилей. Об этом сообщает УП.

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За порядком на месте дежурят правоохранители — полиция и нацгвардейцы. Около двух сотен людей в форме выстроились вдоль забора.

[ + – ] Под забором резиденции выстроились силовики

Соучредитель общественной организации "Демократическая сокира" Виктор Трегубов ранее сообщил в Facebook, что вечером активисты соберутся на Теремках и отправятся в Конча-Заспу "передать привет Зеленскому".

"И за вагнеровцев, и за использование полиции для кражи плакатов, и за уничтожение корпоративной реформы, и за все те поводы, по которым мы еженедельно выходим на демонстрации", — пояснил он.

По словам Трегубова, об этой акции было объявлено еще в пятницу, а в субботу неизвестные лица начали митинг возле дома экс-президента Петра Порошенко в Козине.

"Есть определенное подозрение, что это симметричный ответ Ермака, потому что в его мире анонимных телеграмм-каналов мы работаем на Порошенко, а следовательно, и мстить надо именно ему. Мне как-то немножко неудобно, потому что не мы едем к Зеле с собственной подачи. А если так, то пятый президент страдает за наши грехи. Простите, Петр Алексеевич, накладочка. В качестве компенсации попробуем по дороге закинуть вам фруктов", — добавил Трегубов.

Напомним, накануне в поселке Козин под домом экс-президента Петра Порошенко прошла акция протеста. Собрание не обошлось без потасовок, однако к дому политика прибыли правоохранители и стабилизировали ситуацию.

Фокус писал об ответе Порошенко на акцию под его домом. Экс-гарант заявил, что к нему пришли "проплаченные Офисом президента титушки".

Недовольство в адрес Порошенко возобновилось после вручения подозрения в госизмене лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Пятый президент вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой может быть причастен к схеме поставок угля в Украину из ОРДЛО, что проверит СБУ.