"Низость политики РФ": на странице консульства России в Харькове поздравили с Днем защитников

В публикации выразили надежду на то, что "со смертью диктатора" Россия откажется от агрессивных действий по отношению к Украине. В сети же предположили, что страницу ведомства взломали.

На Instagram-странице Генерального консульства Российской Федерации в Харькове появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, которое привлекло внимание общественности из-за очень смелых и резких выражений в адрес российской власти.

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В частности, в посте от имени генерального консула Игоря Демьяненко написали следующее:

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что, скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!".

[ + – ] Текст поздравления вызвал подозрения касательно того, что страницу консульства взломали Фото: Генконсульство 🇷🇺 в Харькове/Instagram [ + – ] Текст поздравления вызвал подозрения касательно того, что страницу консульства взломали Фото: Генконсульство 🇷🇺 в Харькове/Instagram

Публикацию сопровождало фото сотрудников ведомства, причем рядом с каждым из них были написаны их полные имена и фамилии.

Многие комментаторы были удивлены такой смелостью, назвав работников консульства "отрядом самоубийц". Также у пользователей появились предположения, что кто-то взломал страницу ведомства. Были и те, кто уже предложил им убежище.

"Отряд самоубийц?", "Могу сдать дом на Жихоре для новых беженцев с посольства)", "Где бейджик проверенного аккаунта?", "Ну вы даете!😮👏", "Странно, айтишники еще не "починили"", "Вас взломали? Скажите честно", "Неожиданно! Аж не вериться! Но это официально. Что с ними будет после таких слов? Но это невероятно, по-моему.😮 Это ж какая смелость должна быть!", "Надеюсь, уже на вокзале?", – пишут под публикацией.

Позже в аккаунте консульства появилась еще одна фотография и информация о том, что к предыдущим поздравлениям присоединяются сотрудники спецподразделения СВР РФ "Заслон", ГУ ГШ ВС РФ, агенты ФСБ на территории Харькова, "с позором изгнанные из рядов украинских спецслужб", коллаборационисты и административно-технический персонал.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, опубликовавший скрины поздравлений, написал:

"Судя по всему, наши спецслужбы обладают хорошим чувством юмора. Хорошо, когда хоть кто-то помог россиянам "прозреть", потом и до самих дойдет".

[ + – ] Нардеп Алексей Гончаренко отметил чувство юмора украинских спецслужб Фото: Алексей Гончаренко/Facebook

Через некоторое время стало известно, что страница генконсульства была взломана хакерами, о чем сообщили росСМИ. По их информации, российская сторона уже занимается восстановлением доступа к ней.

Напомним, День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября и является государственным праздником. 14 июня 2021 года Верховная Рада Украины переименовала "День защитника Украины", поскольку старое название праздника "не полностью передавало его суть и содержание", ведь в Вооруженных силах Украины служат и женщины.