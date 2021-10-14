"Ницість політики РФ": на сторінці консульства Росії в Харкові привітали з Днем захисників

У публікації висловили надію на те, що "зі смертю диктатора" Росія відмовиться від агресивних дій по відношенню до України. У мережі ж припустили, що сторінку відомства зламали.

На Instagram-сторінці Генерального консульства Російської Федерації в Харкові з'явилося привітання із Днем захисників і захисниць України, що привернуло увагу громадськості через дуже сміливі і різкі висловлювання на адресу російської влади.

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Зокрема, в пості від імені генерального консула Ігоря Дем'яненка написали наступне:

"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні. Ми не підтримуємо політику нашої держави щодо України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і лиха. Розуміємо, що, найімовірніше, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!".

[ + – ] Текст привітання викликав підозри о, що сторінку консульства зламали Фото: Генконсульство 🇷🇺 в Харкові/Instagram [ + – ] Текст привітання викликав підозри, що сторінку консульства зламали Фото: Генконсульство 🇷🇺 в Харкові/Instagram

Публікацію супроводжувало фото співробітників відомства, причому поруч із кожним із них вказані їх повні імена і прізвища.

Багато коментаторів були здивовані такою сміливістю, назвавши працівників консульства "загоном самовбивць". Також у користувачів з'явилися припущення, що хтось зламав сторінку відомства. Були й ті, хто вже запропонував їм притулок.

"Загін самогубців?", "Можу здати будинок на Жихорі для нових біженців із посольства)", "Де бейджик перевіреного аккаунта?", "Ну ви даєте! 😮👏", "Дивно, айтішники ще не "полагодили", "Вас зламали? Скажіть чесно", "Несподівано! Аж не віриться! Але це офіційно. Що з ними буде після таких слів? Але це неймовірно, по-моєму.😮 це ж яка сміливість повинна бути!", " Сподіваюся, вже на вокзалі?", – пишуть під публікацією.

Пізніше в акаунті консульства з'явилася ще одна фотографія й інформація про те, що до попередніх привітань приєднуються співробітники спецпідрозділу СВР РФ "Заслін", ГУ ГШ ЗС РФ, агенти ФСБ на території Харкова, "з ганьбою вигнані з лав українських спецслужб", колабораціоністи й адміністративно -технічний персонал.

Народний депутат України Олексій Гончаренко, який опублікував скріни поздоровлень, написав :

"Судячи з усього, наші спецслужби мають хороше почуття гумору. Добре, коли хоч хтось допоміг росіянам "прозріти", потім і до самих дійде".

[ + – ] Нардеп Олексій Гончаренко зазначив почуття гумору українських спецслужб Фото: Алексей Гончаренко/Facebook

Через деякий час стало відомо, що сторінка генконсульства була зламана хакерами, про що повідомили росЗМІ. За їхньою інформацією, російська сторона вже займається відновленням доступу до неї.

Нагадаємо, День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня і є державним святом. 14 червня 2021 року Верховна Рада України перейменувала "День захисника України", оскільки стара назва свята "в повному обсязі передавала його суть і зміст", адже в Збройних силах України служать і жінки.