"Я давлю на всех. Это просто хайп", — Зеленский об обвинениях ведущей "Суспільного" (видео)

Президент заявил, что если журналистка предоставит доказательства давления на их редакцию со стороны ОП, то он обязательно разберется с этой ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление ведущей "Суспільного" Мирославы Барчук о давлении Офиса президента на их редакцию, иронично сказал, что "он давит уже на всех". Произошло это во время рабочей поездки главы государства в Черкасскую область.

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"Я человек простой, поэтому могу прямо сказать. Я давлю уже на всех: на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук…" — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент заявил, что если ведущая "Суспільного" продемонстрирует доказательства того, что он или руководитель ОП ей лично что-то говорил, то он "обязательно разберется" с этим вопросом.

"Странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Я думаю, что Барчук могла бы обратиться к нам", — сказал Зеленский.

После этого президент поинтересовался как именно совершали это давление, на что журналисты ответили, что "Барчук называет фамилию Николая Подоляка".

"[Советника главы Офиса президента] Подоляка зовут не Николай, а Михаил. Я думаю, это уже говорит о том, что он не сильно давит, если даже его имени не знают журналисты. Депутаты от "Слуги народа" отказались от участия в эфире? Не совсем понимаю к чему тут я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более "Суспільному". Депутаты могут ходить или не ходить на те или иные эфиры… Мне кажется, что они свободные люди", — отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что если это необходимо, то он может обратиться к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, чтобы тот в обязательном порядке отправлял представителей монобольшинства на эфиры к Барчук.

"Если скажет, что так можно у них, если такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны к ним приходить… Ну, я сейчас не давил, чтобы вы сюда пришли? Спасибо", — отметил Зеленский.

[ + – ] Зеленский ответил на обвинения журналистов "Суспільного" в давлении

Напомним, ведущая "Суспільного" Мирослава Барчук опубликовала пост с обвинениями в давлении на их редакцию представителей Офиса президента вечером 19 октября. По ее словам, в администрации Зеленского выдвигали им ультиматумы касательно участия нардепов фракции "Слуга народа" в эфирах шоу "Обратный отсчет". Барчук заявила, что присоединение к эфирам их программы представителей монобольшинства необходимо согласовывать с контактным лицом Михаила Подоляка. В комментарии Фокусу Подоляк назвал эти обвинения абсурдными, подчеркнув, что нардепы не хотят приходить на ангажированные шоу с токсичной атмосферой.