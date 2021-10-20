"Я тисну на всіх. Це просто хайп", — Зеленський про звинувачення ведучої "Суспільного" (відео)

Президент заявив, що якщо журналістка надасть докази тиску на їхню редакцію з боку ОП, то він обов'язково розбереться з цією ситуацією.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву ведучої "Суспільного" Мирослави Барчук про тиск Офісу президента на їхню редакцію, іронічно сказав, що "він тисне вже на всіх". Сталося це під час робочої поїздки глави держави до Черкаської області.

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"Я людина проста, тому можу прямо сказати. Я тисну вже на всіх: на олігархів, на бізнес, тепер на пані Барчук..." — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що якщо ведуча "Суспільного" продемонструє докази того, що він або керівник ОП їй особисто щось говорив, то він "обов'язково розбереться" з цим питанням.

"Дивно виглядає, що державне телебачення каже про тиск з боку держави. Я думаю, що Барчук могла б звернутися до нас", — сказав Зеленський.

Після цього президент поцікавився, як саме чинився цей тиск, на що журналісти відповіли, що "Барчук називає прізвище Миколи Подоляка".

"[Радника голови Офісу президента] Подоляка звуть не Микола, а Михайло. Я думаю, це вже говорить про те, що він не сильно тисне, якщо навіть його імені не знають журналісти. Депутати від "Слуги народу" відмовилися від участі в ефірі? Не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше "Суспільному". Депутати можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри... Мені здається, що вони вільні люди", — зазначив Зеленський.

Також президент підкреслив, що якщо це необхідно, то він може звернутися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, щоб той в обов'язковому порядку відправляв представників монобільшості на ефіри до Барчук.

"Якщо скаже, що так можна в них, якщо такі правила, що вони обов'язково, як солдати, повинні до них приходити... Ну, я зараз не тиснув, щоб ви сюди прийшли? Спасибі", — зазначив Зеленський.

[ + – ] Зеленський відповів на звинувачення журналістів "Суспільного" в тиску

Нагадаємо, ведуча "Суспільного" Мирослава Барчук опублікувала пост зі звинуваченнями в тиску на їхню редакцію представників Офісу президента ввечері 19 жовтня. За її словами, в адміністрації Зеленського висували їм ультиматуми щодо участі нардепів фракції "Слуга народу" в ефірах шоу "Зворотний відлік". Барчук заявила, що приєднання до ефірів їхньої програми представників монобільшості необхідно погоджувати з контактною особою Михайла Подоляка. У коментарі Фокусу Подоляк назвав ці звинувачення абсурдними, підкресливши, що нардепи не хочуть приходити на ангажовані шоу з токсичною атмосферою.