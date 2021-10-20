Ведуча "Суспільного" звинуватила ОП в шантажі й тиску. Радник Єрмака назвав ці слова абсурдними

Барчук заявила, що представники ОП контролюють участь "слуг" в ефірах і висувають редакціям ультиматуми. Подоляк же повідомив, що в політиків немає бажання відвідувати ангажовані шоу з токсичною атмосферою.

Мирослава Барчук, ведуча політичного ток-шоу "Зворотний відлік", яке виходить на телеканалі UA:Перший ("Суспільне"), на своїй сторінці у Facebook звинуватила представників Офісу президента України в шантажі й тиску на них. Михайло Подоляк, радник керівника адміністрації Володимира Зеленського, у коментарі Фокусу заявив, що ці звинувачення є абсурдними.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, Барчук написала, що Офіс президента вже протягом тривалого часу контролює присутність на ток-шоу нардепів від "Слуги народу". Журналістка заявила, що кандидатів для участі в ефірах необхідно погоджувати з контактною особою Подоляка та підкреслила, що "це не новина". Також Барчук запевнила, що ОП "все частіше висуває редакції умови та ставить ультиматуми щодо присутності нардепів монобільшості в шоу".

За словами ведучої "Зворотного відліку", минулого понеділка — 11 жовтня — представники адміністрації Зеленського висунули ультиматум, згідно з яким в ефірі на тему енергетичної безпеки будуть присутні або два представники "Слуги народу", жоден із яких не є профільним експертом, або жодного. Барчук повідомила, що в редакції вирішили не брати ультиматумів і запросили в студію Людмилу Буймістер, яка на той момент уже "не підкорялася вказівкам із ОП" (19 жовтня Буймістер виключили з фракції "Слуга народу", — ред.).

Цього ж понеділка, продовжила телеведуча, в ОП висунули другий ультиматум: двоє "слуг" з'являться в ефірі, якщо на нього буде скасовано запрошення Гео Лерос (Лероса виключили з фракції "Слуга народу" ще у вересні 2020 року, — ред.). Подібний крок редакція "Зворотного відліку", за словами Барчук, сприйняла як тиск.

"Сьогодні вранці отримали від людей [керівника Офісу президента Андрія] Єрмака звинувачення, що в нас на ефірі не було представників монобільшості й що це "недотримання журналістських стандартів", — написала Барчук.

Ведуча заявила, що подібна поведінка представників Офісу президента є загрозою свободі слова та незалежної журналістики в цілому. Також вона порівняла ситуацію з тим, що відбувалося в країні за часів президентства Віктора Януковича.

"Я в професії давно, прекрасно пам'ятаю, як усе починалося у 2010, коли спочатку [заступниця глави Адміністрації президента] Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто відбирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа", — написала Барчук, закликавши колег не піддаватися тиску, а нардепів від СН — не брати участь у шантажі та приходити на ефіри, захищаючи парламентську демократію в країні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи звинувачення ведучої Фокусу ,підкреслив, що в цій ситуації необхідно утриматися від маніпуляцій.

"У чому саме можуть виражатися ультиматуми або тиск? Редакція та ведучі, які роблять явно ангажовані програми на основі своїх особистих політичних симпатій і антипатій, запрошують гостей. Хтось забороняє запрошувати гостей? Ні. Але якщо гості відмовляються йти в ангажований формат, то це їхнє право", — повідомив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що не випадковим є те, що до участі в шоу "Зворотний відлік" складніше, ніж в інші, запросити представників різних політсил. За його словами, політики не хочуть приходити у "свідомо токсичне середовище, створюване спеціально, щоб принизити тих, хто не подобається".

"Ангажованість ведучих, відсутність балансу, явна зарядженість редакції на одну політичну силу — все це навряд чи може бути елементами дійсно впливової і чесної програми. Тому дуже дивно чути такі звинувачення, які прозвучали. Це абсурдні звинувачення, і взагалі вся ця ситуація не має ніякого ставлення до проблематики зі свободою слова", — заявив радник глави ОП.

Подоляк наголосив, що будь-яка людина може подивитися на YouTube випуск шоу "Зворотний відлік" за минулий понеділок і зробити свої висновки.

"Чи коректно обговорювати тему бюджету без хоча б одного незалежного експерта з питань бюджету? Чи коректно обговорювати плани парламенту взагалі без представників частини парламентських сил? Стандарти самого суспільного мовника вимагають збалансованості подання позицій, незаангажованості ведучих, повноти та достовірності інформування. Якщо цього немає, то вже точно несправедливо звинувачувати в цьому Офіс президента", — зазначив представник Офісу президента.

Також Подоляк акцентував увагу на тому, що коли профільний портал "Детектор Медіа" робив підсумковий аналіз "Зворотного відліку" в минулому телевізійному сезоні, то відзначив, що порушень загальноприйнятих журналістських стандартів і стандартів самого "Суспільного" в програмі було досить багато.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський заявив, що свобода слова вкрай важлива, оскільки без неї не буде незалежної України. У лютому, після закриття низки телеканалів, глава держави запевняв, що в країні нічого не загрожує незалежним ЗМІ.