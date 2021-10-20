Барчук заявила, что представители ОП контролируют участие "слуг" в эфирах и выдвигают редакциям ультиматумы. Подоляк же сообщил, что у политиков нет желания посещать ангажированные шоу с токсичной атмосферой.

Мирослава Барчук, ведущая политического ток-шоу "Обратный отсчет" ("Зворотній відлік"), которое выходит на телеканале UA:Перший ("Суспільне"), на своей странице в Facebook обвинила представителей Офиса президента Украины в шантаже и давлении на них. Михаил Подоляк, советник руководителя администрации Владимира Зеленского, в комментарии Фокусу заявил, что эти обвинения являются абсурдными.

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Так, Барчук написала, что Офис президента уже в течение длительного времени контролирует присутствие на ток-шоу нардепов от "Слуги народа". Журналистка заявила, что кандидатов для участия в эфирах необходимо согласовывать с контактным лицом Подоляка и подчеркнула, что "это не новость". Также Барчук заверила, что ОП "все чаще выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы относительно присутствия нардепов монобольшинства в шоу".

По словам ведущей "Обратного отсчета", в прошлый понедельник — 11 октября — представители администрации Зеленского выдвинули ультиматум, согласно которому в эфире на тему энергетической безопасности будут присутствовать либо два представителя "Слуги народа", ни один из которых не является профильным экспертом, либо ни одного. Барчук сообщила, что в редакции решили не принимать ультиматумов и пригласили в студию Людмилу Буймистер, которая на тот момент уже "не подчинялась указаниям из ОП" (19 октября Буймистер исключили из фракции "Слуга народа", — ред.).

В этот же понедельник, продолжила телеведущая, в ОП выдвинули второй ультиматум: двое "слуг" появятся в эфире, если на него будет отменено приглашение Гео Лероса (Лероса исключили из фракции "Слуга народа" еще в сентябре 2020 года, — ред.). Подобный шаг редакция "Обратного отсчета", по словам Барчук, восприняла как давление.

"Сегодня утром получили от людей [руководителя Офиса президента Андрея] Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов", — написала Барчук.

Ведущая заявила, что подобное поведение представителей Офиса президента является угрозой свободе слова и независимой журналистике в целом. Также она сравнила ситуацию с тем, что происходило в стране во времена президентства Виктора Януковича.

"Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010, когда сначала [заместитель главы Администрации президента] Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто отбирали лицензии в оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа", — написала Барчук, призвав коллег не поддаваться давлению, а нардепов от СН — не участвовать в шантаже и приходить на эфиры, защищая парламентскую демократию в стране.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя обвинения ведущей Фокусу, подчеркнул, что в этой ситуации необходимо воздержаться от манипуляций.

"В чем именно могут выражаться ультиматумы или давление? Редакция и ведущие, которые делают явно ангажированные программы на основе своих личных политических симпатий и антипатий, приглашают гостей. Кто-то запрещает приглашать гостей? Нет. Но если гости отказываются идти в ангажированный формат, то это их право", — сообщил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что не случайным является то, что к участию в шоу "Обратный отсчет" сложнее, чем в другие, пригласить представителей разных политсил. По его словам, политики не хотят приходить в "заведомо токсичную среду, создаваемую специально, чтобы унизить тех, кто не нравится".

"Ангажированность ведущих, отсутствие баланса, явная заряженность редакции на одну политическую силу — все это вряд ли может быть элементами действительно влиятельной и честной программы. Поэтому очень странно слышать такие обвинения, которые прозвучали. Это абсурдные обвинения, и вообще вся эта ситуация не имеет никакого отношения к проблематике со свободой слова", — заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что любой человек может посмотреть на YouTube выпуск шоу "Обратный отсчет" за прошлый понедельник и сделать свои выводы.

"Корректно ли обсуждать тему бюджета без хотя бы одного независимого эксперта по вопросам бюджета? Корректно ли обсуждать планы парламента вообще без представителей части парламентских сил? Стандарты самого общественного вещателя требуют сбалансированности представления позиций, незаангажированности ведущих, полноты и достоверности информирования. Если этого нет, то уж точно несправедливо обвинять в этом Офис президента", — отметил представитель Офиса президента.

Также Подоляк акцентировал внимание на том, что когда профильный портал "Детектор Медиа" делал итоговый анализ "Обратного отсчета" в прошлом телевизионном сезоне, то отметил, что нарушений общепринятых журналистских стандартов и стандартов самого "Суспільного" в программе было довольно много.

Напомним, в июне Владимир Зеленский заявил, что свобода слова крайне важна, поскольку без нее не будет независимой Украины. В феврале, после закрытия ряда телеканалов, глава государства уверял, что в стране ничего не угрожает независимым СМИ.