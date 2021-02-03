Зеленский встретился с руководителями телеканалов: в Украине нет угрозы независимым СМИ

Глава государства отметил, что решение СНБО в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK имеет четкое обоснование в связи с их финансированием из России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, на которой заявил, что санкции, введенные в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK не несут угрозы свободе слова в Украине и не имеют отношения к другим телевизионным ресурсам.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение СНБО о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Сообщается, что топ-менеджеры телеканалов поддержали решение СНБО. По их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводили антигосударственную политику в интересах России.

Участники встречи отметили, что введенные санкции не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ, а являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".