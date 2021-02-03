Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів: в Україні немає загрози незалежним ЗМІ

Голова держави зазначив, що рішення РНБО щодо телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK має чітке обгрунтування через їх фінансуванням з Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів, на якій заявив, що санкції, введені стосовно телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK не несуть загрози свободі слова в Україні і не мають стосунку до інших телевізійних ресурсів.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

"Це не має ніякого стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогоднішні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що рішення РНБО про санкції має чітке обгрунтування через фінансування з Росії і співпрацю з терористичними організаціями.

Повідомляється, що топ-менеджери телеканалів підтримали рішення РНБО. За їх словами, телеканали, щодо яких застосували санкції, давно проводили антидержавну політику в інтересах Росії.

Учасники зустрічі зазначили, що введені санкції не мають нічого спільного з питанням свободи слова і незалежності ЗМІ, а є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською позицією".