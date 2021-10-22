В "Голосе" заявили об увольнении Железняка с поста главы фракции

Сам нардеп опровергает свою отставку, называя ее "объявлением бесполезной информации".

Главу фракции "Голос" Ярослава Железняка уволили с занимаемой должности, о чем заявил на заседании парламента спикер ВР Руслан Стефанчук и представитель фракции и нардеп Ольга Стефанишина в Facebook.

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Как зачитал Стефанчук в Раде, 22 октября поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов, членов фракции "Голос", в котором они просят объявить о нарушении требований части законодательства Железняком и об отстранении его с занимаемого поста решением большинства.

В свою очередь Стефанишина написала, что "работа фракции "Голос" разблокирована и Ярослав Железняк был уволен с должности председателя фракции". По ее словам, решение было принято большинством фракции еще в июле. Также нардеп отметила, что на следующем заседании фракции ее члены должны избрать нового руководителя и заместителя "цивилизованным способом".

Однако сам Железняк отрицает свое отстранение с должности, о чем написал в своем Telegram-канале. Он заявил, что это письмо "юридически ничтожно, не несет никаких последствий", и он остается председателем фракции "Голос" в ВР.

"Что опять случилось во фракции? Да ничего. Все остается как есть, я – глава фракции "Голос", Рома Костенко – заместитель. Справедливость беснуется отдельно", — написал Железняк..

Политик отметил, что это было "обычное объявление бесполезной информации" и подчеркнул, что для подобных решений согласно законодательству необходимо 14 голосов членов фракции.

"Ну в очередной раз коллеги в законах не разобрались, забыли про необходимость 14 голосов для кадровых решений, да еще и протокол фракции решили подделать. И почему-то решили сообщить про это всей стране снова", — заявил глава фракции.

Информацию об увольнении Железняка опровергли и в самой партии на ее официальной странице в Facebook. Согласно сообщению, подобное решение может быть принято только в случае, если его подпишут ⅔ членов фракции.

"Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнении Железняка с должности председателя фракции. Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции — Роман Костенко", — написали в пресс-службе и добавили, что Стефанчук является "карманным" спикером, который не имеет права вмешиваться в дела фракции.

Напомним, Ольга Стефанишина сообщала еще в июле о том, что 11 членов фракции поддержали увольнение Ярослава Железняка с должности главы фракции "Голос" .