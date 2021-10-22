У "Голосі" заявили про звільнення Железняка з посади глави фракції

Сам Железняк спростовує свою відставку і називає її "оголошенням непотрібної інформації".

Главу фракції "Голос" Ярослава Железняка звільнили із займаної посади, про що заявив на засіданні парламенту спікер ВР Руслан Стефанчук і представниця фракції та нардепка Ольга Стефанишина у Facebook.

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Як зачитав Стефанчук у Раді, 22 жовтня надійшов лист із підписами 11 з 20 народних депутатів, членів фракції "Голос", в якому вони просять оголосити про порушення вимог частини законодавства Залізняком та про відсторонення його із займаної посади рішенням більшості.

Зі свого боку Стефанишина написала, що "робота фракції "Голос" розблокована і Ярослав Железняк був звільнений з посади голови фракції". За її словами, рішення було ухвалене більшістю фракції ще в липні. Також нардепка зазначила, що на наступному засіданні фракції її члени мають обрати нового керівника і заступника "цивілізованим способом".

Однак сам Железняк заперечує своє відсторонення з посади, про що написав у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що цей лист "юридично мізерний, не несе ніяких наслідків", і він залишається головою фракції "Голос" у ВР.

"Що знову сталося у фракції? Та нічого. Усе залишається як є, я — глава фракції "Голос", Рома Костенко — заступник. Справедливість біснується окремо", — написав Железняк.

Політик зазначив, що це було "звичайне оголошення непотрібної інформації" і підкреслив, що для подібних рішень згідно із законодавством необхідно 14 голосів членів фракції.

"Ну вкотре колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14 голосів для кадрових рішень, та ще й протокол фракції вирішили підробити. І чомусь вирішили повідомити про це всій країні знову", — заявив глава фракції.

Інформацію про звільнення Железняка спростували і в самій партії на її офіційній сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, таке рішення може бути ухвалене тільки у разі, якщо його підпишуть ⅔ членів фракції.

"Ні фракція "Голос" у парламенті, ні Політрада партії не ухвалювали рішення про висловлення недовіри і звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній Раді, а заступником голови фракції — Роман Костенко", — написали в пресслужбі та додали, що Стефанчук є "кишеньковим" спікером, який не має права втручатися в справи фракції.

Нагадаємо, Ольга Стефанишина повідомляла ще в липні про те, що 11 членів фракції підтримали звільнення Ярослава Железняка з посади глави фракції "Голос".