У "Голосі" підтримали звільнення Железняка з посади керівника фракції, — Стефанишина

Нардеп рішення колег не визнає, стверджуючи, що ті, хто голосують, порушили положення фракції.

Народні депутати України від фракції "Голос" підтримали звільнення голови фракції Ярослава Железняка.

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Про це в понеділок, 12 липня повідомила в соцмережі Facebook представниця цієї політсили Ольга Стефанишина.

"Щойно фракція політичної партії "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді", — написала вона.

[ + – ] Повідомлення Ольги Стефанишиної

Зі свого боку, Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що дізнався про це рішення "з подивом".

"З подивом дізнався, що колеги з так званої "Справедливості" щось там собі вигадали і заявляють про кадрові зміни у фракції "Голос". Нагадаю, що згідно з положенням про фракцію "Голос" таке рішення ухвалюється 14 голосами. Погано, що ніхто регламент та Положення про фракцію так і не прочитав", — пише нардеп.

У звʼязку з цим, Железняк просить не сприймати ці заяви як такими, що відповідають дійсності.

[ + – ] Повідомлення Ярослава Железняка

Нагадаємо, Ярослав Железняк змінив на посаді глави парламентської фракції "Голоси" Сергія Рахманіна в грудні минулого року.

У березні 2021 року зʼявилася інформація про те, що з партії "Голос" хочуть виключити депутатів, які "не згодні" з політикою глави політсили Кіри Рудик і лідера фракції у ВРУ Ярослава Железняка.

Зі свого боку, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що лідери цієї політсили — глава партії Кіра Рудик і лідер фракції Ярослав Железняк — відвідують Офіс президента Володимира Зеленського, де їм "щось пропонують".