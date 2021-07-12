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У "Голосі" підтримали звільнення Железняка з посади керівника фракції, — Стефанишина

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Ярослав Железняк, Голос, звільнення,
Ярослав Железняк

Нардеп рішення колег не визнає, стверджуючи, що ті, хто голосують, порушили положення фракції.

Народні депутати України від фракції "Голос" підтримали звільнення голови фракції Ярослава Железняка.

Про це в понеділок, 12 липня повідомила в соцмережі Facebook представниця цієї політсили Ольга Стефанишина.

"Щойно фракція політичної партії "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді", — написала вона.

Стефанишина, Железняк, звільнення,
Повідомлення Ольги Стефанишиної

Зі свого боку, Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що дізнався про це рішення "з подивом".

"З подивом дізнався, що колеги з так званої "Справедливості" щось там собі вигадали і заявляють про кадрові зміни у фракції "Голос". Нагадаю, що згідно з положенням про фракцію "Голос" таке рішення ухвалюється 14 голосами. Погано, що ніхто регламент та Положення про фракцію так і не прочитав", — пише нардеп.

У звʼязку з цим, Железняк просить не сприймати ці заяви як такими, що відповідають дійсності.

Ярослав Железняк, звільнення, відповідь,
Повідомлення Ярослава Железняка

Нагадаємо, Ярослав Железняк змінив на посаді глави парламентської фракції "Голоси" Сергія Рахманіна в грудні минулого року.

У березні 2021 року зʼявилася інформація про те, що з партії "Голос" хочуть виключити депутатів, які "не згодні" з політикою глави політсили Кіри Рудик і лідера фракції у ВРУ Ярослава Железняка.

Зі свого боку, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що лідери цієї політсили — глава партії Кіра Рудик і лідер фракції Ярослав Железняк — відвідують Офіс президента Володимира Зеленського, де їм "щось пропонують".