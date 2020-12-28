Ярослав Железняк возглавил фракцию "Голоса" в Верховной Раде

Полномочия нового председателя парламентской фракции "Голоса" обретут силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

Ярослав Железняк сменил на посту главы парламентской фракции "Голоса" Сергея Рахманина. Об этом сам народный депутат написал на своей странице в Фейсбуке.

"Новый год начинаю с новым вызовом. Только коллеги из "Голос" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Роман Костенко заместителем. Заодно подтвердили максимальную демократичность партии".

Он добавил, что продолжит выполнять многие функции, которые раньше выполнял в должности заместителя председателя, поэтому адаптироваться "будет несложно".

"С другой стороны – та планка, которую задал Сергей Рахманин, и доверие коллег накладывают бешеную ответственность", – 31-летний подчеркнул парламентарий.

Железняк отметил, что стал самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, и планирует стать «самым эффективным для команды".

Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Полномочия нового председателя парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

Теперь уже бывший глава фракции "Голос", украинский журналист, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука в июне прошлого года. Он выиграл выборы, и в конце августа возглавил фракцию. Ярослав Железняк был его заместителем.

"Во время, когда вопросы безопасности приобрели чрезвычайную остроту, есть необходимость сосредоточиться на этой проблематике. Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией. Время, высвобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе", – заявил Рахманин, покидая пост главы фракции.

Напомним, 1 июня 2020 года Святослав Вакарчук, создавший и приведший в парламент партию "Голос" заявил о намерении сложить депутатский мандат.

После избрания в марте Киры Рудык главой "Голоса", Вакарчук практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. "Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды"

Депутаты на голосовании 18 июня не разрешили ему уйти, и тогда Вакарчук заявил о выходе из фракции "Голоса", после чего 26 июня на съезде политсилы его лишили депутатского мандата.