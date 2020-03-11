Вакарчук ушел с поста главы партии "Голос"
2020-03-11 22:09:00
Партию возглавит Кира Рудык
Святослав Вакарчук больше не является председателем парламентской партии "Голос".
Об этом Вакарчук заявил в видеообращении.
"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии "Голос" выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды – Киру Рудык", – заявил он.
По его словам, Кира Рудык "олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развитие партии".
"Моя миссия – и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", – говорит певец.
Кира Рудык в парламент прошла под третьим номером в списке партии.
К походу в политику Рудык была известна как IT-предприниматель, руководила украинским подразделением компании Ring. В парламенте она занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам цифровой трансформации.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Сети появился фейк о сложении Святославом Вакарчуком депутатских полномочий.
- Согласно опросу Рейтинга, уровень поддержки партии "Голос" обвалился с 5,8%, полученных на выборах, до 0,9%.
- Согласно опросу Центра Разумкова, сейчас Святославу Вакарчуку полностью или скорее доверюят 28,3% украинцев.