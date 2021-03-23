Юрчишин: "Керівництво "Голосу" ходить в Офіс президента Зеленського"

За словами нардепа, після нібито зустрічі Залізняка і Рудик з представниками Банкової у тих "змінилася риторика чим повинна займатися партія".

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю виданню lb.ua заявив, що лідери цієї політсили — голова партії Кіра Рудик та лідер фракції Ярослав Железняк — нібито відвідують Офіс президента Володимира Зеленського.

"Кіра Рудик з Ярославом Залізняком періодично ходять на Банкову. Вони це розповідали. Я не чув про те, щоб Кірі Рудик щось пропонували. Але після повернення з Банкової змінилася риторика, чим повинна займатися партія", — розповів Юрчишин.

За словами нардепа, якщо до відвідування ОП партійці збиралися займатися втіленням у життя програми, то зараз нібито ведуться розмови щодо того, що необхідно "брати владу будь-якими методами".

"І це теж насторожує. Тому що це трохи зміна пріоритетів. Які саме розмови були на Банковій між керівництвом і нашими політичними лідерами я не знаю", — зазначив Юрчишин.

Він нагадав, що у недавньому інтерв'ю лідер "Голосу" Рудик заявила про те, що вона періодично проводить переговори з представниками партії "Слуга народу" щодо створення коаліції між їхніми фракціями у ВРУ.

"Якщо керівництво партії без узгодження з фракцією — адже саме фракція повинна вступати в коаліцію — веде якісь переговори, то, по-моєму, це кілька показує, що, напевно, вирішили зробити партію для "своїх і для чужих". "Свої" знають, що відбувається і як працює система, а "чужих" просто намагаються відтіснити, знаходячи технічні причини для цього", — заявив Юрчишин.

Також нардеп заявив, що керівник фракції в парламенті Железняк після чергового відвідування Банкової приходив до фракції і агітував їх голосувати за кандидата в Конституційний суд України від "Слуги народу".

"Те, що Ярослав Железняк ходить спілкуватися з Банковою — це факт. Він приходив до нас у фракцію і закликав голосувати за кандидата в КСУ від "Слуги народу". До нас прийшли представники "Слуги народу" і почали просити: голосуємо за нашого представника в КСУ. Незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії не голосувати за зміну процедури, щоб був нормальний і належний конкурс, Железняк переконав, що треба голосувати. З посиланнями на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, на те, що "мені зараз дзвонив Андрій Єрмак" (голова Офісу президента)", — зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, раніше нардеп від "євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив про те, що з "Голосу" нібито планують виключити депутатів, незгодних з Рудик і Залізняком. До цього Юрчишин розповів, що йому нібито повідомили про те, що його виключають з партії. За його словами, таке рішення ухвалили через його голосування в ВРУ за законопроект №5133 (про зміну порядку призначення на посади директорів НАБУ і ДБР). Юрчишин стверджував, що у нього є "доказ" його слів, "протокол політради". Також він заявляв, що з партії нібито мають намір виключити ще кількох членів.

Пізніше у прес-службі партії заявили, що у 2021 році вони не приймали рішень про виключення когось із лав політсили, проте підкреслили, що голосування за законопроект №5133 "робить президента господарем НАБУ і ДБР" і "зменшує незалежність цих органів", тому голосування на його підтримку — це "порушення послідовності позиції партії".

Цей законопроект підтримали 8 нардепів від "Голосу": Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин.

Зазначимо, у липні минулого року партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади. Голова політсили Кіра Рудик пояснила такий крок тим, що за рік керівна партія "Слуга народу" зрадила цінності, які декларувала.