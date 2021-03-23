Юрчишин: "Руководство "Голоса" ходит в Офис президента Зеленского"

По словам нардепа, после якобы встречи Железняка и Рудык с представителями Банковой у тех "поменялась риторика чем должна заниматься партия".

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в интервью изданию lb.ua заявил, что лидеры этой политсилы — глава партии Кира Рудык и лидер фракции Ярослав Железняк — якобы посещают Офис президента Владимира Зеленского.

"Кира Рудык с Ярославом Железняком периодически ходят на Банковую. Они это рассказывали. Я не слышал о том, чтобы Кире Рудик что-то предлагали. Но по возвращению с Банковой изменилась риторика, чем должна заниматься партия", — рассказал Юрчишин.

По словам нардепа, если до посещения ОП партийцы собирались заниматься воплощением в жизнь программы, то на текущий момент якобы ведутся разговоры касательно того, что необходимо "брать власть любыми методами".

"И это тоже настораживает. Потому что это немного смена приоритетов. Какие именно разговоры были на Банковой между руководством и нашими политическими лидерами я не знаю", — отметил Юрчишин.

Он напомнил, что в недавнем интервью лидер "Голоса" Рудык заявила о том, что она периодически проводит переговоры с представителями партии "Слуга народа" касательно создания коалиции между их фракциями в ВРУ.

"Если руководство партии без согласования с фракцией — ведь именно фракция должна вступать в коалицию — ведет какие-то переговоры, то, по-моему, это несколько показывает, что, наверное, решили сделать партию для "своих и для чужих". "Свои" знают, что происходит и как работает система, а "чужих" просто пытаются оттеснить, находя технические причины для этого", — заявил Юрчишин.

Также нардеп заявил, что руководитель фракции в парламенте Железняк после очередного посещения Банковой приходил к фракции и агитировал их голосовать за кандидата в Конституционный суд Украины от "Слуги народа".

"То, что Ярослав Железняк ходит общаться с Банковой — это факт. Он приходил к нам на фракцию и призывал голосовать за кандидата в КСУ от "Слуги народа". К нам пришли представители "Слуги народа" и начали просить: голосуем за нашего представителя в КСУ. Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии не голосовать за изменение процедуры, чтобы был нормальный и надлежащий конкурс, Железняк убедил, что надо голосовать. Со ссылками на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, на то, что "мне сейчас звонил Андрей Ермак" (председатель Офиса президента)", — отметил Юрчишин.

Напомним, ранее нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил о том, что из "Голоса" якобы планируют исключить депутатов, несогласных с Рудык и Железняком. До этого Юрчишин рассказал, что ему якобы сообщили о том, что его исключают из партии. По его словам, такое решение приняли из-за его голосования в ВРУ за законопроект №5133 (об изменении порядка назначения на должности директоров НАБУ и ГБР). Юрчишин утверждал, что у него есть "доказательство" его слов, "протокол политсовета". Также он заявлял, что из партии якобы намерены исключить еще нескольких членов.

Позже в пресс-службе партии заявили, что в 2021 году они не принимали решений об исключении кого-либо из рядов политсилы, однако подчеркнули, что голосование за законопроект №5133 "делает президента хозяином НАБУ и ГБР" и "уменьшает независимость этих органов", потому голосование в его поддержку — это "нарушение последовательности позиции партии".

Этот законопроект поддержали 8 нардепов от "Голоса": Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин.

Отметим, в июле прошлого года партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к действующей власти. Глава политсилы Кира Рудык объяснила такой шаг тем, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.