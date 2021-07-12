В "Голосе" поддержали увольнение Железняка с должности руководителя фракции, – Стефанишина

Сам нардеп решения коллег не признает, утверждая, что голосующие нарушили положения фракции.

Народные депутаты Украины от фракции "Голос" поддержали увольнение главы фракции Ярослава Железняка.

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Об этом в понедельник, 12 июля сообщила в соцсети Facebook представительница данной политсилы Ольга Стефанишина.

"Только что фракция политической партии "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде", – написала она.

[ + – ] Сообщение Ольги Стефанишиной

В свою очередь, Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что узнал об этом решении "с удивлением".

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положению о фракции "Голос" такое решение принимается 14 голосами. Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал", – пишет нардеп.

В связи с этим, Железняк просит не воспринимать эти заявления как отвечающие действительности.

[ + – ] Сообщение Ярослава Железняка

Напомним, Ярослав Железняк сменил на посту главы парламентской фракции "Голоса" Сергея Рахманина в декабре прошлого года.

В марте 2021 года появилась информация о том, что из партии "Голос" хотят исключить депутатов, которые "не согласны" с политикой главы политсилы Киры Рудык и лидера фракции в ВРУ Ярослава Железняка.

В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что лидеры этой политсилы – глава партии Кира Рудык и лидер фракции Ярослав Железняк – посещают Офис президента Владимира Зеленского, где им "что-то предлагают".