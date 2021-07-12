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В "Голосе" поддержали увольнение Железняка с должности руководителя фракции, – Стефанишина

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Ярослав Железняк, Голос, увольнение,
Ярослав Железняк

Сам нардеп решения коллег не признает, утверждая, что голосующие нарушили положения фракции.

Народные депутаты Украины от фракции "Голос" поддержали увольнение главы фракции Ярослава Железняка.

Об этом в понедельник, 12 июля сообщила в соцсети Facebook представительница данной политсилы Ольга Стефанишина.

"Только что фракция политической партии "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде", – написала она.

Стефанишина, Железняк, увольнение,
Сообщение Ольги Стефанишиной

В свою очередь, Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что узнал об этом решении "с удивлением".

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положению о фракции "Голос" такое решение принимается 14 голосами. Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал", – пишет нардеп.

В связи с этим, Железняк просит не воспринимать эти заявления как отвечающие действительности.

Ярослав Железняк, увольнение, ответ,
Сообщение Ярослава Железняка

Напомним, Ярослав Железняк сменил на посту главы парламентской фракции "Голоса" Сергея Рахманина в декабре прошлого года.

В марте 2021 года появилась информация о том, что из партии "Голос" хотят исключить депутатов, которые "не согласны" с политикой главы политсилы Киры Рудык и лидера фракции в ВРУ Ярослава Железняка.

В свою очередь, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что лидеры этой политсилы – глава партии Кира Рудык и лидер фракции Ярослав Железняк – посещают Офис президента Владимира Зеленского, где им "что-то предлагают".