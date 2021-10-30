"Заставляют эмигрировать". МИД Польши заявил о масштабной дискриминации поляков в Украине

По словам чиновников, люди не могут свободно говорить и учиться на польском языке. Украинский МИД опровергает эти обвинения.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк утверждает, что поляки подвергаются дискриминации в Украине. Его слова приводит польское издание MNS Wiadomości.

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28 октября он выступил на заседании парламентского комитета по связям с поляками и отчитался о ситуации в Украине. В своем выступлении он сообщил, украинское государство ущемляет права людей польского происхождения на свободный выбор религии, свободу слова и учебы на родном языке. Сотрудник министерства утверждает, что во многих областях "изучение польского популярнее английского".

"Положение поляков в Украине меняется в худшую сторону", — прокомментировал Шимон Шинковский вель Сенк.

Как добавил замминистра, социально-экономическая ситуация заставляет жителей польского происхождения мигрировать из Украины. В связи с этим польские общины сильно сокращаются, особенно быстро уменьшается количество молодых людей, которые массово уезжают, оформляют "Карту поляка" и пытаются получить гражданство. Кроме того, люди якобы выезжают из-за высокой смертности от коронавируса на территории Украины.

Среди субъективных моментов чиновник выделил языковое законодательство, "прославление людей, связанных с геноцидом поляков в 1943-44 годах", а также приостановление эксгумации погибших. Как заявил представитель МИД, в Украине не регулируются законом отношения между правительством и Римско-католической церковью, тогда как многие этнические поляки принадлежат к этой конфессии.

Представитель правительства по делам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак добавил, что на данный момент в Украине польская элита представлена в среднем людьми от 60 до 70 лет. При этом самая большая концентрация поляков наблюдается в Житомирщине, которая не входила в состав Второй Польской республики.

Спикер украинского МИД Олег Николенко прокомментировал слова польского коллеги для "Суспільного". По его словам, власти Украины отрицают заявления о дискриминации. По его словам, озвученная информация не соответствует действительности и не отражает отношения между странами. От лица МИД спикер призвал польских чиновников воздерживаться от подобных политических высказываний.

"Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве на консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных нужд представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине", — отметил Николенко.

Ранее писали, что поляки положительно относятся к Украине, но некоторые хотят изменить границу. Примерно пятая часть граждан Польши считает, что неоьходимо уладить территориальные претензии, а наиболее солидарными себя покаазали люди старше 45 лет.