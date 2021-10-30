"Примушують емігрувати". МЗС Польщі заявило про масштабну дискримінацію поляків в Україні

За словами чиновників, люди не можуть вільно говорити та навчатися польською мовою. Українське МЗС спростовує ці звинувачення.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк стверджує, що поляки зазнають дискримінації в Україні. Його слова наводить польське видання MNS Wiadomości.

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28 жовтня він виступив на засіданні парламентського комітету зі зв'язків із поляками та прозвітував про ситуацію в Україні. У своєму виступі він повідомив, що українська держава обмежує права людей польського походження на вільний вибір релігії, свободу слова та навчання рідною мовою. Співробітник міністерства стверджує, що в багатьох областях "вивчення польської популярніше, ніж англійської".

"Становище поляків в Україні змінюється на гірший бік", — прокоментував Шимон Шинковський вель Сенк.

Як додав заступник міністра, соціально-економічна ситуація змушує мешканців польського походження мігрувати з України. У зв'язку з цим польські громади сильно скорочуються, особливо швидко зменшується кількість молодих людей, які масово виїжджають, оформляють "Карту поляка" та намагаються здобути громадянство. Крім того, люди нібито виїжджають через високу смертність від коронавірусу на території України.

Серед суб'єктивних моментів чиновник виділив мовне законодавство, "уславлення людей, пов'язаних із геноцидом поляків у 1943-44 роках", а також призупинення ексгумації загиблих. Як заявив представник МЗС, в Україні не регулюються законом відносини між урядом та Римо-католицькою церквою, тоді як багато етнічних поляків належать до цієї конфесії.

Представник уряду у справах польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак додав, що на даний момент в Україні польська еліта представлена у середньому людьми від 60 до 70 років. При цьому найбільша концентрація поляків спостерігається на Житомирщині, яка не входила до складу Другої Польської республіки.

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко прокоментував слова польського колеги для "Суспільного". За його словами, влада України заперечує заяви про дискримінацію. За його словами, озвучена інформація не відповідає дійсності та не відображає відносини між країнами. Від імені МЗС спікер закликав польських чиновників утримуватися від подібних політичних висловлювань.

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві на консультаційній комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини у Польщі та польської меншини в Україні", — зазначив Ніколенко.

Раніше писали, що поляки позитивно ставляться до України, але дехто хоче змінити кордон. Приблизно п'ята частина громадян Польщі вважає, що необхідно залагодити територіальні претензії, а найбільш солідарними себе показали люди старше 45 років.