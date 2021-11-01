Депутат Одесского облсовета заподозрил самолеты в распылении коронавируса

Депутат призвал своих читателей фотографировать воздушные судна, распыляющие в воздухе химические вещества. Свои слова народный избранник подкрепил популярным у конспирологов снимком.

Депутат Одесского областного совета Трифон Антов, состоящий во фракции "За майбутнє", стал выражать обеспокоенность пандемией коронавируса в регионе и связал ее с самолетами, распыляющими некое вещество в воздухе. Соответствующий пост депутат написал у себя в Facebook.

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По словам Антова, к нему обращаются обеспокоенные жители сел области, которые, по его словам, видели пролетавшие над их домами самолеты, распылявшие неизвестное вещество. После этого, по его словам, в селах чувствовался запах химии.

В качестве примера Антов привел снимок, который популярен у конспирологов. На изображении написано: "Ну вот и вскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии". На этой же картинке написано, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "травит Европу", а ряд стран уже даже подали на нее за это в суд".

Фото: Facebook

"Просьба, у кого есть возможность, сфотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — написал народный избранник.

Фото: Facebook

Информация, которую опубликовал депутат, имеет отношение к известной конспирологической теории о "химтрейлах". Согласно теории, недобросовестные ученые распыляют с самолетов химикаты, которые вызывают всевозможные беды и болезни. Нередко за "химтрейлы" принимают остающиеся в небе за самолетом белые полосы – конденсационные следы, которые образуются из-за разности температур при выбросе горячего воздуха из двигателя в холодную окружающую среду на большой высоте.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer начала вторую фазу испытания перорального противовирусного препарата PF-07321332. Ожидается, что он будет использоваться для профилактики COVID-19.

Напомним, в Минздраве Украины решили избавиться от 34 тысяч доз вакцин Pfizer. Их утилизируют из-за подозрения в ненадлежащем хранении.