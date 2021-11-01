Депутат Одеської облради запідозрив літаки в розпиленні коронавірусу

Депутат закликав своїх читачів фотографувати повітряні судна, що розпорошують у повітрі хімічні речовини. Свої слова народний обранець підкріпив найпопулярнішим у конспірологів знімком.

Депутат Одеської обласної ради Трифон Антов, який перебуває у фракції "За майбутнє", став висловлювати стурбованість пандемією коронавірусу в регіоні та пов'язав її з літаками, які розпорошують якусь речовину в повітрі. Відповідну посаду депутат написав у себе у Facebook.

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За словами Антова, до нього звертаються стурбовані жителі сіл області, які, за його словами, бачили літаки, що пролітали над їхніми будинками, які розпорошували невідому речовину. Після цього, за його словами, у селах відчувався запах хімії.

Як приклад, Антов навів знімок, який популярний у конспірологів. На зображенні написано: "Ну от і розкрився обман із коронавірусом. Це ніякий не вірус, а хімічне отруєння зі симптомами пневмонії". На цій картинці написано, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) "травить Європу", а низка країн вже навіть подали на неї за це до суду".

Фото: Facebook

"Прохання, хто має можливість, сфотографувати чи на відео знімати, щоб ми зрозуміли насправді, що відбувається", — написав народний обранець.

Фото: Facebook

Інформація, яку опублікував депутат, стосується відомої конспірологічної теорії про "хімтрейли". Відповідно до теорії, недобросовісні вчені розпорошують із літаків хімікати, які викликають всілякі біди та хвороби. Нерідко за "хімтрейли" приймають білі смуги, що залишаються в небі за літаком – конденсаційні сліди, які утворюються через різницю температур при викиді гарячого повітря з двигуна в холодне навколишнє середовище на великій висоті.

Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer розпочала другу фазу випробування перорального противірусного препарату PF-07321332. Очікується, що він використовуватиметься для профілактики COVID-19.

Нагадаємо, в МОЗ України вирішили позбутися 34 тисяч доз вакцин Pfizer. Їх утилізують через підозру в неналежному зберіганні.