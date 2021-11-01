Сын Ахметова купил уже вторую виллу в Швейцарии менее чем за год, — СМИ

Стоимость участка составила более миллиарда гривен. Всего Дамир Ахметов владеет в этой стране землей общей площадью в 20 тысяч квадратных метров.

31-летний сын украинского бизнесмена Рината Ахметова, Дамир Ахметов, стал обладателем второй виллы в швейцарском кантоне Женева стоимостью 44 миллиона франков (более 1,2 млрд грн). Таким образом, менее чем за год он потратил 104 млн франков (около 3 млрд грн) на недвижимость в этой стране. Об этом сообщает издание Le Temps.

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По данным журналистов, два соседних участка площадью 20 тысяч квадратных метров родственник самого состоятельного человека Украины купил в период с декабря 2020 года по март 2021 за 44 и 60 млн франков соответственно. Общая площадь самих объектов недвижимости составляет около тысячи кв.м., не считая подвальных помещений.

Издание обращает внимание на тот факт, что Дамир Ахметов провел свою юность, обучаясь в престижной швейцарской частной школе Le Rosey, расположенной в коммуне Роль (кантон Во). Затем он получил магистерскую степень в области финансов в Лондоне и на данный момент занимает пост члена наблюдательного совета в промышленной и горнодобывающей компании своего отца "Метинвест".

Энергетическая компания "ДТЭК" и "Метинвест" входят в структуру холдинга Ахметова SCM и имеют представительства в женеве, размер их капитала составляет около 50 миллионов франков.

Помимо этого журналисты отметили, что бывший президент "Метинвеста" Феликс Блитштейн в 2017 году был осужден Федеральным департаментом финансов Швейцарии. Следствие установило, что менеджер нарушил условия санкций против Украины, позволив средствам другой компании, которой он управлял, Mako Trading (принадлежавшая сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру), "испариться" за границу.

Напомним, в марте этого года СМИ сообщили, что семья Ахметовых купила первый из двух вышеупомянутых участков в кантоне Женева.

Также журналисты рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский выставил на продажу виллу в Италии.