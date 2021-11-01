Син Ахметова придбав уже другу віллу у Швейцарії менш як за рік, — ЗМІ

Вартість ділянки становила понад мільярд гривень. Загалом Дамір Ахметов володіє в цій країні землею загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

31-річний син українського бізнесмена Ріната Ахметова, Дамір Ахметов, став володарем другої вілли у швейцарському кантоні Женева вартістю 44 мільйони франків (понад 1,2 млрд грн). Таким чином, менш як за рік він витратив 104 млн франків (близько 3 млрд грн) на нерухомість у цій країні. Про це повідомляє видання Le Temps.

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За даними журналістів, дві сусідні ділянки площею 20 тисяч квадратних метрів родич найзаможнішої людини України придбав у період з грудня 2020 року до березня 2021 року за 44 і 60 млн франків відповідно. Загальна площа самих об'єктів нерухомості становить близько тисячі кв.м., крім підвальних приміщень.

Видання звертає увагу на той факт, що Дамір Ахметов провів свою юність, навчаючись у престижній швейцарській приватній школі Le Rosey, яка розташована в комуні Роль (кантон В). Потім він отримав магістерський ступінь у галузі фінансів у Лондоні і наразі обіймає посаду члена наглядової ради в промисловій та гірничодобувній компанії свого батька "Метінвест".

Енергетична компанія "ДТЕК" та "Метінвест" входять до структури холдингу Ахметова SCM і мають представництва в Женеві, розмір їхнього капіталу становить близько 50 мільйонів франків.

Крім цього, журналісти зазначили, що колишнього президента "Метінвесту" Фелікса Блітштейна у 2017 році було засуджено Федеральним департаментом фінансів Швейцарії. Слідство встановило, що менеджер порушив умови санкцій проти України, дозволивши коштам іншої компанії, якою він керував, Mako Trading (що належала синові колишнього президента України Віктора Януковича Олександру), "випаруватися" за кордон.

Нагадаємо, у березні цього року ЗМІ повідомили, що родина Ахметових купила першу з двох вищезгаданих ділянок у кантоні Женева.

Також журналісти розповідали, що президент України Володимир Зеленський виставив на продаж віллу в Італії.