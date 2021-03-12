Син Ахметова купив віллу за 2 мільярди гривень на березі Женевського озера, — ЗМІ

Ділянку площею 7600 квадратних метрів сім'я українського олігарха придбала в грудні 2020 року. Вона складається з вілли і меншої будівлі.

Сім'я українського бізнесмена Ріната Ахметова купила в передмісті Женеви віллу за 60 тисяч франків (що приблизно дорівнює 2 мільярдам гривень), тепер її власник — син олігарха Дамір Ахметов. Про це повідомив член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко та видання Kyiv Post.

За словами Лещенка, віллу, що складається з основної будівлі і меншого будинку, купили в грудні 2020 року. Розташована вона в Везеназе, площа ділянки — 7600 квадратних метрів.

Продавцем ділянки став Мансур Акрам Одже, бізнесмен з Франції, який народився в Саудівській Аравії і входить у сотню найбільш впливових арабів світу. Він також є співвласником імперії TAG і команди McLaren Formula One.

Лещенко заявив, що 2 мільярди гривень "клан Ахметова мав би заплатити українським залізницям". Нібито через те, що у 2020 році "деякі олігархи, зокрема Ахметов, не платять справедливі тарифи за транспортування залізної руди, а акумулюють свої кошти за кордоном і купують нерухомість", "Укрзалізниця" у 2020 році зазнає збитків.

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Варто зазначити, що 32-річний Дамір покинув Україну ще в 10-річному віці і з тих пір навчався і жив у Швейцарії і Великобританії. Він є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній батька. Самостійно бізнес ніколи не вів.

На сьогодні, за даними Forbes, статки Ахметова-старшого становлять 7,6 мільярдів доларів. За межами країни в нього немає значного бізнесу, але є цінне майно. У 2007 році він купив найдорожчу квартиру у світі — за три поверхи житлового комплексу "One Hyde Park" у Лондоні він заплатив за неї 220 мільйонів доларів. Пізніше понад 60 мільйонів доларів довелося витратити на покупку меблів.

У 2019 олігарх став власником палацу короля Бельгії Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра, за який він заплатив 200 мільйонів євро.

В Ахметова також є розкішний будинок на французькому гірськолижному курорті Куршевель, у найпрестижнішому районі, на висоті 1850 метрів.

Нагадаємо, що Рінат Ахметов очолює рейтинг сотні найбагатших українців.

Як повідомлялося раніше, на засіданні РНБО, яке відбулося 11 березня 2021 року було прийнято рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.

Так, ратифікацію Харківських угод свого часу підтримали Володимир Литвин, Рінат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.