Сын Ахметова купил виллу за 2 миллиарда гривен на берегу Женевского озера, – СМИ

Участок площадью 7600 квадратных метров семья украинского олигарха приобрела в декабре 2020 года. Он состоит из виллы и здания поменьше.

Семья украинского бизнесмена Рината Ахметова купила в пригороде Женевы виллу за 60 тысяч франков (что примерно равняется 2 миллиардам гривен), теперь ее собственник – сын олигарха Дамир Ахметов. Об этом сообщил член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко и издание Kyiv Post.

По словам Лещенко, виллу, которая состоит из основного здания и дома поменьше, купили в декабре 2020 года. Расположена она в Везеназе, площадь участка – 7600 квадратных метров.

Продавцом участка оказался Мансур Акрам Одже, бизнесмен из Франции, который родился в Саудовской Аравии и входит в сотню самых флиятельных арабов мира. Он также является совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

Лещенко заявил, что 2 миллиарда гривен "клан Ахметова должен был бы заплатить Украинским железным дорогам". Якобы из-за того, что в 2020 году "некоторые олигархи, в частности Ахметов, не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают недвижимость", "Укрзализныця" в 2020 году понесет убытки.

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Следует отметить, что 32-летний Дамир покинул Украину еще в 10-летнем возрасте и с тех пор учился и жил в Швейцарии и Великобритании. Он является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний отца. Самостоятельно бизнес никогда не вел.

На сегодняшний день, по данным Forbes, состояние Ахметова-старшего составляет 7,6 миллиарда долларов. За пределами страны у него нет значительного бизнеса, но есть ценное имущество. В 2007 году он купил самую дорогую квартиру в мире – за три этажа жилого комплекса "One Hyde Park" в Лондоне он заплатил за нее 220 миллионов долларов. Позже не менее 60 миллионов долларов пришлось потратить на покупку мебели.

В 2019 году олигарх стал собственником дворца короля Бельгии Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра, за который он заплатил 200 миллионов евро.

У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель, в самом престижном районе, на высоте 1850 метров.

Напомним, Ринат Ахметов возглавляет рейтинг сотни богатейших украинцев.

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО, которое состоялось 11 марта 2021 года, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.

Так, ратификацию Харьковских соглашений в свое время поддержали, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.