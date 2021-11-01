На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов (видео)
Действующему секретарю горсовета удалось получить чуть больше 50% голосов, что позволило избежать проведения второго тура голосования.
Исполняющий обязанности городского главы Харькова, секретарь горсовета Игорь Терехов одержал победу на выборах мэра с результатом 50,66% набранных голосов. Об этом в понедельник, 1 ноября, объявила глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.
По итогам подсчета 100% голосов кандидаты в мэры Харькова показали такие результаты:
- Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков") — 146 240 голосов (50,66%);
- Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;
- Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;
- Александр Скорик ("Европейская солидарность") — 15 462 голоса;
- Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9 151 голос.
Остальные кандидаты набрали менее 9 тысяч голосов.
Всего граждане получили 288 654 бюллетеня, не использовали 753 531 бюллетень, недействительными признаны 4 888.
По данным организации "Опора", за Терехова проголосовали около 50,06% (погрешность 1,1%), за Добкина — 28,21% (погрешность 0,8%). Учитывая погрешность, (1,1% у Терехова и 0,8% у Добкина) аналитики утверждали, что в Харькове может пройти второй тур выборов главы города. Согласно избирательному кодексу, второй тур проводится, если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов избирателей.
Ранее организация "Социальный мониторинг" показала результаты экзитпола, согласно которым за Терехова проголосовали 51,9% харьковчан.