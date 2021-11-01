На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов (відео)

Чинному секретареві міськради вдалося отримати трохи більше 50% голосів, що дозволило уникнути проведення другого туру голосування.

В. о. міського голови Харкова, секретар міськради Ігор Терехов переміг на виборах мера з результатом 50,66% набраних голосів. Про це в понеділок, 1 листопада, оголосила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко.

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За підсумками підрахунку 100% голосів, кандидати в мери Харкова показали такі результати:

Ігор Терехов ("Блок Кернеса — Успішний Харків") — 146 240 голосів (50,66%);

голосів (50,66%); Михайло Добкін (самовисуванець) — 82 008 голосів;

голосів; Костянтин Немічев (самовисуванець) — 20 295 голосів;

голосів; Олександр Скорик ("Європейська солідарність") — 15 462 голоси;

голоси; Аліна Мустафаєва (самовисуванка) — 9 151 голос.

Інші кандидати набрали менше 9 тисяч голосів.

[ + – ] Оголошення результатів виборів мера Харкова

Загалом громадяни отримали 288 654 бюлетені, не використали 753 531 бюлетень, недійсними визнано 4 888.

За даними організації "Опора", за Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна — 28,21% (похибка 0,8%). З огляду на похибку (1,1% у Терехова та 0,8% у Добкіна) аналітики стверджували, що в Харкові може пройти другий тур виборів голови міста. Згідно з виборчим кодексом, другий тур проводиться, якщо жоден із кандидатів не набирає 50% голосів виборців.

Раніше організація "Соціальний моніторинг" показала результати екзитполу, згідно з якими за Терехова проголосували 51,9% харків'ян.