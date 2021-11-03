Instagram заблокировал страницу "правительства" оккупированного Севастополя

По словам оккупантов, действия администраторов соцсети привели к потере около 10 тысяч подписчиков.

В среду, 3 ноября, администрация Instagram заблокировала страницу "правительства" оккупированного Россией Севастополя. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "руководителя управления информационной политики" города Ирину Юхину.

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По ее словам, причиной блокировки аккаунта стала чрезмерная активность в комментариях к публикациям.

"Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось — мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков", — сказала представительница оккупационной администрации, добавив, что в связи с этим было решено завести новую страницу.

Информацию о блокировке страницы издание обнародовало в 12:56 по киевскому времени. Тогда при попытке перейти по адресу учетной записи на экране появлялось сообщение следующего содержания: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

[ + – ] Скриншот аккаунта "правительства" Севастополя по состоянию на 12:56

Однако по состоянию на 16:57 на аккаунт можно беспрепятственно зайти — никаких признаков его удаления к этому моменту не было.

[ + – ] Скриншот аккаунта "правительства" Севастополя по состоянию на 16:57

В связи с этим неизвестно, действительно ли страница была удалена, или администрация социальной сети временно ограничила к ней доступ из-за чрезмерной активности в комментариях. Сами оккупанты восстановление аккаунта пока никак не прокомментировали.

Напомним, в 2018 году Instagram дважды блокировал страницу главы Чечни Рамзана Кадырова, однако на данный момент его учетная запись доступна.

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