Instagram заблокував сторінку "уряду" окупованого Севастополя

За словами окупантів, дії адміністраторів соцмережі призвели до втрати близько 10 тисяч підписників.

У середу, 3 листопада, адміністрація Instagram заблокувала сторінку "уряду" окупованого Росією Севастополя. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на "керівника управління інформаційної політики" міста Ірину Юхіну.

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За її словами, причиною блокування облікового запису стала надмірна активність у коментарях до публікацій.

"Причина – надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося – ми втратили понад 10 тисяч підписників", – сказала представниця окупаційної адміністрації, додавши, що у зв'язку з цим було вирішено завести нову сторінку.

Інформацію про блокування сторінки видання оприлюднило о 12.56 за київським часом. Тоді при спробі перейти на адресу облікового запису на екрані з'являлося повідомлення такого змісту: "На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінку видалено".

[ + – ] Скріншот облікового запису "уряду" Севастополя станом на 12:56

Проте станом на 16:57 на обліковий запис можна безперешкодно зайти — жодних ознак його видалення до цього моменту не було.

[ + – ] Скріншот облікового запису "уряду" Севастополя станом на 16:57

У зв'язку з цим невідомо, чи дійсно сторінку було видалено, чи адміністрація соціальної мережі тимчасово обмежила доступ до неї через надмірну активність у коментарях. Самі окупанти відновлення акаунту поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у 2018 році Instagram двічі блокував сторінку глави Чечні Рамзана Кадирова, проте наразі його обліковий запис доступний.

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