"Крим — Україна": Apple виправила неправильні карти з "російським" півостровом (фото)

У додатку для виконавців Apple Music for Artists окупований Крим відображався як територія країни-агресора.

Компанія Apple виправила карти України, на яких Крим зображено частиною Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба посольства України в США.

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Йдеться про програму для музичних виконавців Apple Music for Artists, де окупований Крим відображався як частина Росії.

У пресслужбі дипвідомства повідомили, що 27 жовтня керівництво американської компанії звернулося до посольства і повідомило, що додаток Apple Music for Artists додав правильні карти України.

"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні (27 жовтня — ред.) вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим — це Україна", — додали у дипломатичному відомстві.

[ + – ] Карта України з Кримом у додатку Apple Music for Artists

Нагадаємо, скандал із картою України без Криму стався 19 жовтня. У додатку для артистів Apple Music for Artists з'явилася карта України, де Крим зображувався російською територією, а на карті Росії — навпаки. За допомогою цих карт музиканти можуть відстежувати прослуховування своїх треків за окремими країнами.

[ + – ] Карта України без Криму

На скандал із картою України без Криму відреагували у Міністерстві закордонних справ. Спікер дипломатичного відомства Олег Ніколенко заявив, що МЗС звернеться до керівництва компанії Apple для виправлення карт України та Росії, на яких окупований Крим був зображений російською територією.

Також Фокус розповідав, що на офіційному сайті Олімпіади 2020, яка проходила у Токіо, організатори опублікували мапу України без Криму. На порталі користувачі побачили, що приналежність анексованого півострова до Росії не була вказана, але при цьому кордон між материковою Україною та Кримом можна було побачити зі збільшенням карти.