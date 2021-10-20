МЗС України відреагувало на "російський" Крим на карті Apple

Українське посольство в США вимагатиме від Apple пояснень у зв'язку зі скандалом, в який потрапив музичний додаток BigTech-компанії.

Міністерство закордонних справ України звернеться до американської компанії Apple, яка на своїй карті зобразила Крим частиною Росії. Про це Фокусу повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

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За його словами, МЗС доручило посольству України в США зв'язатися з керівництвом Apple, щоб розібратися в ситуації. Олег Ніколенко нагадав, що міжнародні домовленості забороняють визнавати півострів територією іншої держави.

"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід'ємної частини території України", — заявив речник українського МЗС.

Раніше стало відомо, що Крим позначений частиною Росії на карті в додатку Apple Music for Artists, який дозволяє музикантам відстежувати прослуховування композицій по різних країнах і регіонах. Обравши Україну, користувачі побачать порожнечу на місці півострова.

Ситуацію вже прокоментувало в Instagram співтовариство Culture Ukraine, яке стежить за українською поп-культурою. У зв'язку з таким скандалом, багато українців у коментарях проявили бажання перейти з Apple Music на Spotify.

До цього JBL Ukraine розмістила карту України без Криму і Донбасу в сторіз Instagram. Після масових скарг зображення прибрали зі сторінки, а пресслужба повідомила про проведення службового розслідування з приводу скандальної публікації. Незабаром JBL Ukraine вибачилася за помилку й оголосила про звільнення співробітника, відповідального за розміщення карти.

У липні організатори виправили на офіційному сайті Олімпіади-2020 карту, де Крим зобразили частиною РФ. Користувачі сервісу для підтримки спортсменів помітили лінію-кордон, яка розділила півострів та Україну.

Нещодавно на київському залізничному вокзалі побачили журнали з "російським" Кримом. "Укрзалізниця" пообіцяла розібратися з продажами російського видання "Дилетант".