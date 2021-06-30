На київському залізничному вокзалі продають журнали, в яких карта Росії зображена з Кримом (фото)

Укрзалізниця відреагувала на інцидент і пообіцяла "вирішити цю ситуацію".

На Центральному залізничному вокзалі Києва в продажу був помічений російський журнал "Дилетант", в якому на карті Росії можна побачити й окупований Крим.

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Про інцидент повідомив у соцмережі Facebook журналіст Олександр Шаріпов.

"Це нормально, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений в складі РФ?" — написав він.

[ + – ] Обкладинка журналу [ + – ] Карта в журналі

"Укрзалізниця" в коментарях до допису журналіста пообіцяла розібратися в події.

"Спасибі за сигнал, інформація взята до відома. Питання передане фахівцям відповідного підрозділу для вирішення цієї ситуації", — сказано у відповіді компанії.

[ + – ] Коментар Укрзалізниці

Нагадаємо, в лютому на інтерактивній карті, яку використовував сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена як "Південний федеральний округ Росії".

Також повідомлялося, що на сайті команди російського опозиціонера Олексія Навального Крим був позначений як частина Росії.

А в січні 2021 року німецький телеканал ARD вказав Крим "російським", однак після цього вибачився.