На киевском ж/д вокзале продают журналы, в которых карта России изображена с Крымом (фото)

Укрзализныця отреагировала на инцидент и пообещала "решить данную ситуацию".

На Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже был замечен российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.

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Об инциденте сообщил в соцсети Facebook журналист Александр Шарипов.

"Это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?" – написал он.

[ + – ] Обложка журнала [ + – ] Карта в журнале

"Укрзализниця" в комментариях к посту журналиста пообещала разобраться в произошедшем.

"Спасибо за сигнал, информация принята к сведению. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", – сказано в ответе компании.

[ + – ] Комментарий Укрзализныци

Напомним, в феврале на интерактивной карте, которую использовал сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализници", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".

Также сообщалось, что на сайте команды российского оппозиционера Алексея Навального Крым был обозначен как часть России.

А в январе 2021 года немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако после этого извинился.