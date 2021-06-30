UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

На киевском ж/д вокзале продают журналы, в которых карта России изображена с Крымом (фото)

71
Укрзализныця, журнал, Россия, Крым,
Фото: facebook.com/aleksandrsharipov | Фрагмент журнала

Укрзализныця отреагировала на инцидент и пообещала "решить данную ситуацию".

На Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже был замечен российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.

Об инциденте сообщил в соцсети Facebook журналист Александр Шарипов.

"Это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?" – написал он.

Дилетант, журнал, обложка,
Обложка журнала
Дилетант, журнал, карта,
Карта в журнале

"Укрзализниця" в комментариях к посту журналиста пообещала разобраться в произошедшем.

"Спасибо за сигнал, информация принята к сведению. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", – сказано в ответе компании.

Укрзализныця, сообщение, комментарий,
Комментарий Укрзализныци

Напомним, в феврале на интерактивной карте, которую использовал сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализници", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".

Также сообщалось, что на сайте команды российского оппозиционера Алексея Навального Крым был обозначен как часть России.

А в январе 2021 года немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако после этого извинился.