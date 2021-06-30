На киевском ж/д вокзале продают журналы, в которых карта России изображена с Крымом (фото)
Укрзализныця отреагировала на инцидент и пообещала "решить данную ситуацию".
На Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже был замечен российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.
Об инциденте сообщил в соцсети Facebook журналист Александр Шарипов.
"Это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?" – написал он.
"Укрзализниця" в комментариях к посту журналиста пообещала разобраться в произошедшем.
"Спасибо за сигнал, информация принята к сведению. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", – сказано в ответе компании.
Напомним, в феврале на интерактивной карте, которую использовал сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализници", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России".
Также сообщалось, что на сайте команды российского оппозиционера Алексея Навального Крым был обозначен как часть России.
А в январе 2021 года немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако после этого извинился.