Сайт "Укрзалізниці" использует карту, где Крым обозначен как часть РФ (фото)

Юго-Западная железная дорога использует сервис OpenStreetMap, где Крым изображен как часть России. Реакции УЗ пока нет.

На интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена как "Южный федеральный округ России". Названия населенных пунктов на Крымском полуострове написаны на русском языке, в то время как на материковой части Украины – по-украински.

[ + – ] На карте Херсонская область граничит с "Республикой Крым" и "Южным федеральным округом" Фото: Скриншот

Следует отметить, что это не карта непосредственно "Укрзалізниці". Просто компания использует сервис OpenStreetMap, где Крым изображен как часть РФ. Ситуацию у себя в Facebook прокомментировал журналист и блогер Александр Рудоманов.

[ + – ] Журналист саркастично предложил использовать карту "Рамблера" Фото: Скриншот

"Укрзалізниця", у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь уже Южный федеральный округ? Или, как всегда, работникам, которые отвечают за сайт, пофиг, чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту "Рамблера" давайте запускайте", – написал Рудоманов в соцсети.

Как сообщалось ранее, на сайте команды российского оппозиционера Алексея Навального Крым тоже обозначен как часть России, хотя его не принято считать явным сторонником аннексии полуострова.

Также около недели назад немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако уже извинился.

Недавно о своем желании съездить в аннексированный Крым заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.